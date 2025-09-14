ドジャースについて、ロサンゼルス・タイムズ紙が、昨オフ、フリーエージェント（FA）選手に5億ドル（約738億5800万円）を投じたが、11人の主力補強選手のうち、ベースボール・リファレンスのWAR（Wins Above Replacement/勝利貢献度:代替選手と比べて、チームに何勝分貢献したか）が「2」を超えた選手は一人もいないと指摘している。

対照的にエンゼルスは、昨オフ獲得した菊池雄星が2.9、ケンリー・ジャンセンが2.2と、ドジャースのどの補強選手より高いWARを記録している。

特によくないのは4年総額7200万ドルで獲得したクローザーのタナー・スコットで今季防御率5.01、WARは−0.8。だが、問題は彼だけではない。昨オフ補強した選手11人全員が期待外れだった。

WARが低い順番で並べるとマイケル・コンフォート（−0.9）、カービー・イエーツ（−0.3）、ブレーク・トライネン（0.1）、佐々木朗希（0.2）、キケ・ヘルナンデス（0.2）、ブレーク・スネル（0.5）、テオスカー・ヘルナンデス（1.0）、トミー・エドマン（1.1）、クレイトン・カーショー（1.5）、キム・へソン（1.7）である。10月の結果次第では、アンドリュー・フリードマン編成本部長の最悪の冬として記憶される可能性すらあると指摘する。

フリードマン編成本部長はそれについて聞かれると、「シーズン後に話そう。今は残り試合と10月のことだけに集中している」とコメントを控えている。