「国民の孫」の痛烈な裏切り…無免許運転発覚の18歳韓国歌手の“二重の過ち”

韓国で“国民の孫”と称される歌手チョン・ドンウォン（18）が、世間を騒がせている。

16歳だった2023年に無免許で車を運転していた事実が明らかになったのが発端だ。本人は「一度きりの過ち」と弁明しているが、過去にはバイクの違法走行で問題になったこともあり、世間の視線は冷たい。

9月11日、現地法曹界関係者によると、チョン・ドンウォンは最近、2023年に無免許でトラックを運転した容疑で検察に送致された。ソウル西部地検は道路交通法違反（無免許運転）の疑いで捜査を進めている。

当時、彼は免許取得ができない年齢にもかかわらず車を運転し、その映像が携帯電話から発見された。この映像は後に知人から脅迫の手段として悪用されたという。

無免許運転が報じられると、所属事務所ショープレイエンターテインメントはすぐに事実を認め謝罪。「チョン・ドンウォンが故郷の自宅近くの山道で約10分間運転練習をしたのは事実だ。免許を持たずに運転した過ちを深く後悔し、反省している」と説明した。

さらに彼が脅迫被害に遭っていた事実も判明。事務所によれば、昨年知人Aが携帯電話を無断で持ち出し、無免許運転の映像を口実に多額の金銭を要求したという。チョン・ドンウォンは一度は金を渡した後、警察に通報。犯人らは逮捕され、現在裁判中だ。

ファンも擁護できず

それでも大衆の視線は厳しい。チョン・ドンウォンは2023年3月にもバイクで自動車専用道路に進入し、物議を醸した過去がある。当時も事務所は「初めての運転で規定を知らなかったミス」と釈明し、再発防止を約束していた。しかし同年、再び交通法規違反を犯していたことが明らかになり、ファンや世間の失望は増すばかりだ。

ファンからも厳しい声が相次ぐ。「今回の件はどんな理由があっても正当化できない過ち」「音楽への情熱とは別に、社会の一員として守るべき基本は守らなければならない」との指摘が目立つ。

チョン・ドンウォンは脅迫の被害者であると同時に、無免許運転という違法行為を犯した加害者でもある。被害者であることから同情の声も聞かれるが、その根本にある無免許運転という事実は看過できない現実だ。

