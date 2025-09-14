Ado“小3のときになりたかったもの”は？ ヒントは「歌手とはまた違う表現者」
歌手のAdoが、9月13日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に、“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。“小3のときになりたかったもの”を明かした。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。「さまぁ〜ずが、頑張ったら正解できそうな『Adoクイズ』を出題してください」とのお願いに、「Adoが小3のときになりたかったものはなんでしょう？」との問題を出題する。
さまぁ〜ず・三村マサカズは「13〜14年前ってことですから、YouTuberの可能性もありますよね」と話し、大竹一樹は「表に出る、は考えてないんじゃない？ もしかしたら」と推察。「歌手とはまた違う表現者」というヒントが与えられ、さまぁ〜ずは2人揃って「漫画家」を解答とした。
正解は「漫画家」で大正解。さまぁ〜ずは「やりました！」「すごい！」「よく当たったな」と大喜びした。
