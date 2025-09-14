「剛志」はなんて読む？「たけし」や「つよし」じゃなくて...？

旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「剛志」はなんて読む？

「剛志」という漢字を見たことはありますか？

群馬県にある駅名で、ひらがな3文字です。

いったい、「剛志」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ごうし」でした！

剛志駅は、群馬県伊勢崎市に位置する駅。

駅の由来は、戦国時代末期、豊臣秀吉の小田原征伐のときに、北条方の家臣数十人がこの地に土着したことにより「武士（たけし）という地名が誕生したんだとか。

その後、「武士（たけし）」を「剛志（たけし）」と改称し、剛（つよい）志（こころざす）を読み改め「ごうし」と呼ばれるようになりました。

あなたはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

