「剛志」はなんて読む？「たけし」や「つよし」じゃなくて...？
旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「剛志」はなんて読む？
「剛志」という漢字を見たことはありますか？
群馬県にある駅名で、ひらがな3文字です。
いったい、「剛志」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ごうし」でした！
剛志駅は、群馬県伊勢崎市に位置する駅。
駅の由来は、戦国時代末期、豊臣秀吉の小田原征伐のときに、北条方の家臣数十人がこの地に土着したことにより「武士（たけし）という地名が誕生したんだとか。
その後、「武士（たけし）」を「剛志（たけし）」と改称し、剛（つよい）志（こころざす）を読み改め「ごうし」と呼ばれるようになりました。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『東武鉄道公式サイト』
ライター Ray WEB編集部