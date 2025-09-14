Adoが“嫌いな野菜”明かす、さまぁ〜ず大竹も苦手「地下鉄のブレーキかけたときの味」
歌手のAdoが、9月13日に放送されたトーク番組「紙とさまぁ〜ず」（テレビ東京系）に、“アンケート用紙だけ”という特殊な形で出演。“嫌いな野菜”を明かした。
ゲスト本人は出演せず、事前に投げたアンケートの回答をもとに、さまぁ〜ずがトークをしていく同番組。「さまぁ〜ずが、頑張ったら正解できそうな『Adoクイズ』を出題してください」とのお願いに、「Adoが嫌いな野菜はなんでしょうか？」との問題を出題する。
これにさまぁ〜ず・大竹一樹は「ベースがないからノーヒントなのよ。ベースがないのよどんな感じの子で、普段何が好きとかも知らないから」とコメント。三村マサカズは「だから平均的なみんなの意見を聞いたときに、『これ意外と多いな』っていうのを出したら？」と話し、大竹は「子どもだとピーマン、しいたけね」、三村も「意外なところではきゅうり」などと考え、三村はきゅうり、大竹はセロリをファイナルアンサーとした。
正解は「セロリ」で、大竹が大正解。大竹は「セロリは私もそんな得意じゃないです。地下鉄のブレーキかけたときの味。キューンって入ってくるブレーキのニオイが、あの味が」と語った。
