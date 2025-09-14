【特別授業】元日本代表の佐藤あり紗さんが先生に バレーボールを通して小学生に伝えた「大切なこと」北九州市
トップアスリートが小学校を訪問し、子どもたちに直接指導する「特別授業」が、北九州市で行われました。アスリートたちは、技術だけでない大切なことを伝えていました。
トップアスリートによる特別授業は9日、北九州市八幡東区の枝光小学校で6年生を対象に行われました。先生を務めたのは、バレーボールの元日本代表でリベロとして活躍した、佐藤あり紗さん（36）です。
「着ていたユニフォームです。」
■小学生
「すごーい。」
佐藤さんが子どもたちに見せたのは、日本代表として実際に着ていたユニフォームです。
■小学生
「すごい。こんな感じなんだ。」
■佐藤さん
「いろいろなことにチャレンジして、いろいろことを吸収して、いろいろなことを感じとってもらう時間になればいいなと思っています。」
体育館では、床に置いた9個の輪を使ったビンゴゲームを行いました。
■佐藤さん
「これで一番大事なのは、ただビンゴを楽しんでもらうだけじゃありません。チームメイトも5・6人いるよね。助ける声をかけてほしい。」
■佐藤さん
「作戦を教えて。」
■小学生
「先に真ん中に行く。回りやすくする。」
■佐藤さん
「おー、いいね。」
体を動かしながら、チームプレーに欠かせない仲間と協力することを学びました。
技術指導では、基本的なレシーブから回転レシーブといった高度な技まで、佐藤さんの武器である守備を中心に学びました。
この授業で佐藤さんが最も伝えたかったのは、技術ではありません。
■佐藤さん
「頑張ろう。」
■小学生
「頑張れ。」
「頑張れ、できるよ。」
■佐藤さん
「あーいいね、いい声。」
■小学生
「できよ、頑張れ。」
佐藤さんが繰り返し伝えたのは、仲間を思い声をかけ合う大切さです。
■佐藤さん
「どうだった、今？」
■小学生
「めっちゃいいです。」
■佐藤さん
「一生懸命やってくれたらうれしいよね。」
「一番、何が大切ですか」
佐藤さんは、児童の質問に対し次のように答えました。
■小学生
「一番、何が大切ですか。」
■佐藤さん
「バレーボールは、気持ちがつながっていないと（ボールが）つながらないの。球技の中で唯一、床に落としてはいけないスポーツなのね。だから、友達や選手とコミュニケーションをとって仲良くすることを一番大切にしました。みんなだったらクラスだよね。毎日学校に来ます。どうしたらみんなが学校に行きたいなって思うかを、一人一人が考えてほしい。」
■小学生
「声かけをしたら友達たちが楽になれるから、自分は声が大きいのが特徴だから声かけを頑張ろうと思いました。」
「いろいろなことに挑戦したり、それを諦めずにやっていこうと思いました。」
この授業は、2023年からスポーツ庁と日本テレビが進める「アスリーチ」というプロジェクトです。現役のスポーツ選手やアスリートが学校を訪問し、自らの体験を通じてスポーツの楽しさや、夢に挑戦する大切さを伝えています。
「アスリート」が「リーチ（届ける）」するプロジェクト「アスリーチ」では、ことしもおよそ150人のアスリートが全国1100校を訪問し、直接「声」を届けます。
※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月11日午後5時すぎ放送