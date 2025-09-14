◇プロ野球セ・リーグ 巨人11×-10阪神(13日、東京ドーム)

巨人は、阪神との今季最終戦にサヨナラ勝利。阿部慎之助監督は劇的打を放った坂本勇人選手に絶大な信頼を口にしました。

9-10と1点を追う9回ノーアウト1、2塁から、ルーキー浦田俊輔選手が送りバントを成功させ、1アウト2、3塁とチャンスを拡大。一打サヨナラの場面で阿部慎之助監督は、代打・坂本勇人選手を送ると、ドリス投手のツーシームをセンターへはじき返し、逆転サヨナラタイムリーで試合を決めました。

試合後、阿部監督は「ああやって打てるのはたいしたもんですよね」と坂本選手をたたえ、自らも経験した“代打”での活躍に「難しさは僕も知っている。とにかくインフィールド内に飛ばすというのはすごく難しいことであって、それができるからこそ、一番大事なとこに取っといている」と絶大の信頼を口にしました。

さらに、大事な場面でプロ初犠打を決めた浦田選手に「2軍でしっかりやってくれていた成果だと思います」と話し、5番を務める岸田行倫選手には「とても存在感がありますし、岡本がしっかり勝負してもらえるので、最後まで頑張ってもらいたいなと思います」と選手たちをたたえました。

一方で、10日広島戦以来出場のない吉川尚輝選手については、「無理させると今シーズン終わってしまうような状態。本人は出たいでしょうけど、こちら側が我慢させています」と明かしています。