◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)

各プールの上位2チームが突破となる予選ラウンド。13日にはプールB、D、E、Gの初戦8試合が行われました。

プールGの日本はトルコのサーブとブロックに苦しみ0−3（19−25、23−25、19−25）のストレート負け。日本は第2戦すでに1勝を挙げているカナダとの対戦。予選突破に向けて、勝利が求められる正念場となります。

プールDはアメリカとポルトガルが初戦勝利。プールBではオランダとポーランドが白星発進。プールEでは、スロベニアとブルガリアが勝利。ブルガリアはドイツとの第1セットで40−38の激闘を制すると、その勢いに乗り3−0のストレート勝利を収めました。14日はプールA、C、F、Hの7試合が行われます。

【予選ラウンド第1戦カード】

＜12日＞

◆プールA

チュニジア 3−0 フィリピン

＜13日＞

◆プールB

オランダ 3−1 カタール

ポーランド 3−0 ルーマニア

◆プールD

アメリカ 3−0 コロンビア

ポルトガル 3−1 キューバ

◆プールE

ブルガリア 3−0 ドイツ

スロベニア 3−0 チリ

◆プールG

カナダ 3−1 リビア

トルコ 3−0 日本

＜14日＞

◆プールA

イラン − エジプト

◆プールC

アルゼンチン − フィンランド

フランス − 韓国

◆プールF

ウクライナ − ベルギー

イタリア − アルジェリア

◆プールHセルビア − チェコブラジル − 中国