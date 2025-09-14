【バレー男子】日本は初戦ストレート負けで窮地 ブルガリアは第1セット40−38で制しストレート勝ち＜世界選手権＞
◇バレーボール男子 世界選手権（9月12日〜28日、フィリピン)
各プールの上位2チームが突破となる予選ラウンド。13日にはプールB、D、E、Gの初戦8試合が行われました。
プールGの日本はトルコのサーブとブロックに苦しみ0−3（19−25、23−25、19−25）のストレート負け。日本は第2戦すでに1勝を挙げているカナダとの対戦。予選突破に向けて、勝利が求められる正念場となります。
プールDはアメリカとポルトガルが初戦勝利。プールBではオランダとポーランドが白星発進。プールEでは、スロベニアとブルガリアが勝利。ブルガリアはドイツとの第1セットで40−38の激闘を制すると、その勢いに乗り3−0のストレート勝利を収めました。14日はプールA、C、F、Hの7試合が行われます。
【予選ラウンド第1戦カード】
＜12日＞
◆プールA
チュニジア 3−0 フィリピン
＜13日＞
◆プールB
オランダ 3−1 カタール
ポーランド 3−0 ルーマニア
◆プールD
アメリカ 3−0 コロンビア
ポルトガル 3−1 キューバ
◆プールE
ブルガリア 3−0 ドイツ
スロベニア 3−0 チリ
◆プールG
カナダ 3−1 リビア
トルコ 3−0 日本
＜14日＞
◆プールA
イラン − エジプト
◆プールC
アルゼンチン − フィンランド
フランス − 韓国
◆プールF
ウクライナ − ベルギー
イタリア − アルジェリア
セルビア − チェコ
ブラジル − 中国