【ちいかわラーメン】全国店舗で期間限定「ラーメン豚 豚骨」登場！特典や新グッズも
人気キャラクター『ちいかわ』の世界を再現した「ちいかわラーメン 豚」に、新たな限定メニューが仲間入りします。2025年10月3日（金）から2026年1月12日（月・祝）まで、全国5店舗で「ラーメン豚 豚骨」を提供開始。ラッコのどんぶりと大判POPがセットになり、特典ステッカーも付いてくる嬉しい内容です。さらに、食器「どんぶり豚骨（ラッコ）」も新発売♡ 食事もグッズも楽しめる贅沢なひとときをお届けします。
期間限定「ラーメン豚 豚骨」登場
10月3日（金）から提供される「ラーメン豚 豚骨」（1,870円・税込）は、麺200gに明太子・高菜・キクラゲをトッピングした特別仕様。
カスタマイズは不可ですが、その分完成度の高い一杯を味わえます。ご注文の方には、ラッコのノベルティステッカーをプレゼント。店舗だけの限定体験は、ファン必見です。
新発売のどんぶりやレギュラーメニュー
提供開始と同時に、食器「どんぶり豚骨（ラッコ）」（2,530円・税込）も登場。店内や公式EC「ちいかわマーケット」で購入可能です。
さらに、人気のレギュラーメニュー「ラーメン豚大」（1,980円）、「ラーメン豚小」（1,760円）、「ラーメン豚ミニ」（1,540円）も健在。
それぞれ、うさぎ・ハチワレ・ちいかわのキャラクターはんぺん付きで楽しめます♪
ドリンク＆オリジナルグッズも充実
みかんソーダ
もも＆ラフランスジュース
ドリンクは「みかんソーダ」（770円）や「もも＆ラフランスジュース」（715円）など、ちいかわの仲間をイメージしたラインアップが勢ぞろい。
ドリンク1杯ごとに、ランダムでクリアカード特典がもらえます。
メラミン皿
どんぶりミニ（ちいかわ）
お冷グラス
グッズは「メラミン皿」（1,980円）、「どんぶりミニ（ちいかわ）」（2,200円）、「お冷グラス」（1,100円）など、ラーメンを彩るアイテムが多数。各店舗と通販で販売されます。
ちいかわラーメン 豚で限定の味と特典を楽しんで♡
全国の「ちいかわラーメン 豚」では、渋谷・名古屋・広島・池袋・心斎橋の5店舗で今回の限定メニューを提供。
ここでしか味わえない「ラーメン豚 豚骨」や、キャラクターたちをイメージしたメニューやグッズは、ファンの心を満たしてくれるはずです。
かわいい特典をゲットして、ちいかわワールド全開のラーメン時間を楽しんでみてください。