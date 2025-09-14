「1人旅で行きたい山梨県の温泉地」ランキング！ 2位「山中湖温泉」に差をつけた1位は？【2025年調査】
9月の始まりとともに、秋の気配が少しずつ近づいてきました。山梨県には、富士山を望む温泉地や、湖畔で心安らぐ宿が点在しており、1人旅で訪れるには最高のロケーションです。
All About ニュース編集部では、9月5日、全国20〜70代の男女250人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「1人旅で行きたい山梨県（富士五湖・甲府・山梨エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
2位：山中湖温泉／83票山中湖温泉は、富士五湖の1つである山中湖の湖畔に位置する温泉地です。湖越しに富士山を望める抜群の眺望が魅力で、自然に囲まれた落ち着いた雰囲気の中でゆったり過ごせます。周辺には「山中湖文学の森公園」や「三島由紀夫文学館」などの文化施設もあり、散策や観光と合わせて楽しめるのも魅力です。
回答者からは「富士山を見ながら湖も見て、景色が素敵そうだから」（50代女性／長野県）、「慰安旅行で行ったことがあり、泊まった温泉宿かせの富士山の景色が綺麗だったから」（60代女性／愛知県）、「山中湖や富士山を眺めながら露天風呂でゆっくりとできそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
1位：河口湖温泉／122票河口湖温泉は、湖畔に佇む宿や富士山を望む露天風呂が魅力の温泉地です。「天上山公園」などの展望スポットからは雄大な富士を一望でき、湖畔の散策や観光と合わせて楽しめます。新宿からは直通バスで約2時間とアクセスも良好で、自然の中で落ち着いて過ごせる滞在先として人気があります。
回答者からは「河口湖水が綺麗と聞いているので温泉もどうなのかなと思い、行ってみたいです」（20代女性／神奈川県）、「交通の便が良さそうなので一人でも安心できる」（50代女性／埼玉県）、「河口湖周辺で楽しめそうだし、温泉地も有名だから色々楽しめそう」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)