山崎実業“タワー＆スマートシリーズ”に新作登場！ 冷蔵庫の棚板に取り付けられる伸縮ラックなど6点
インテリア雑貨メーカーの山崎実業は、人気の「タワーシリーズ」を含む新商品6点を、楽天市場、Amazon、Yahoo！ショッピングで販売中だ。
【写真】ゴミを見せない「排水口カバー」も！ 新商品のラインナップ
■ランドリーグッズやペット向け商品も
今回発売されたのは、無駄を省いたシンプルな設計と機能性で人気の「タワーシリーズ」と、おしゃれでコスパの良さが魅力の「スマートシリーズ」から登場した新商品6点。
ラインナップには、ハムやチーズなど食品のサイズに合わせて幅を調整できる「冷蔵庫中棚下伸縮ラック タワー」や、ゴミを隠してシンクまわりをすっきり見せる「水切りネットホルダー付き排水口カバー タワー」が並ぶ。
また、マグネットで洗濯機の正面や側面に取り付けられる「使いやすい高さに開くマグネット洗濯機横折り畳み棚 タワー」、歯ブラシや歯磨き粉をすっきりまとめられる「目隠し歯ブラシ＆チューブスタンド タワー スリム」もラインナップ。
さらに、ペット用の新作として、突起付きのボウルで早食いを防ぐ「早食い防止ペットフードボウルスタンド タワー 斜めハイタイプ」が展開される。
そしてスマートシリーズからは、カラーボックスの側板に差し込むだけで簡単に使える「カラーボックスに差し込めるリュックハンガー スマート」が登場し、日用品をおしゃれに収納できるアイテムがそろう。
