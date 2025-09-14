「なぜ彼を獲得したのか？」「実力不足」韓国の天才MFを英メディアが酷評！イングランド２部で３戦連続出番なし…韓国メディアは愕然「衝撃の批判だ」「深刻な危機」
韓国代表の天才MFヤン・ミンヒョクは今冬にトッテナムに加入。すぐにイングランド２部のQPRにレンタルされた。
トッテナム復帰が注目された今夏もイングランド２部のポーツマスに再びローン移籍となった。その19歳が批判されているという。
韓国メディア『スポーツ朝鮮』は「衝撃の批判だ！『一体なぜ彼を獲得したのか？』韓国サッカーの柱が揺らいでいる。ヤン・ミンヒョクの不振に激怒した地元メディアは、彼のローン移籍について根本的な疑問を投げかけている」と報じた。
「本来は注目され、成長していくべき『韓国サッカーの柱』が、深刻な危機に陥っている。パフォーマンスは停滞し、友好的であるはずの地元メディアでさえ冷ややかな反応を示し『ヤン・ミンヒョクの獲得は正しかったのか？』という根本的な疑問が浮上している。つまり、彼らはヤン・ミンヒョクを実力不足の選手と見なしているのだ」
同メディアは「Kリーグで華々しくデビューを果たしたヤン・ミンヒョクは、トッテナムに移籍し、大きな注目を集めた。トッテナムのキャプテン、ソン・フンミンと同じく韓国出身であることから、ソンの後継者とさえ期待されていた」とし、こう続けている。
「しかし、ヤン・ミンヒョクのイングランドでのキャリアはなかなか開花していない。トッテナムではまだデビューも果たしておらず、現在はローン移籍中だ。彼の若さを考えると、適切なローン移籍は経験を積み、偉大な選手へと成長するための貴重な機会となるだろう。しかし、これはローン移籍が順調に継続した場合のみに当てはまる。ヤン・ミンヒョクのローン移籍は、成功とは程遠いものだ。ファンから『実力不足』と厳しい批判にさらされている。」
リーグ戦直近３試合は出番がなく、韓国代表のアメリカ遠征のメンバーから落選。期待の星がまさかの事態に陥っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
