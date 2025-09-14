ナッジカード、国内初となるステーブルコイン「JPYC」払いの受付開始へ
ナッジは9月11日、クレジットカード「Nudge(ナッジカード)」において、JPYCが発行を予定するステーブルコイン「JPYC」での返済受付を10月を目処に開始することを発表した。
「Nudge」、ステーブルコイン「JPYC」払いの受付開始
同カードの返済は、月1回銀行口座からの自動引き落としの他、任意のタイミング・金額で返済できる「いつでも好きなだけ返済」を用意しているが、これまでの「セブン銀行ATM払い」および「銀行振込」に、新たな返済方法として「ステーブルコイン払い」が加わる。これにより、カード利用代金をJPYCで支払うことが可能となり、日本初となる「クレジットカードの支払いをステーブルコインで行える仕組み」が実現する。コンビニやレストラン、ネット上のサブスクリプションサービス、公共料金など、VISA加盟店であれば日本国内外を問わずあらゆる買い物をJPYCで決済できる環境が整う。
ステーブルコイン払いでは、ナッジ指定のウォレットアドレスにJPYCを送金することで返済できる。サービス開始時は対象者を限定し、Nudge NFTで実績のあるPolygonからの対応を予定している。
