◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

国立競技場発着の女子マラソンが始まり、日本勢は4大会ぶり出場の安藤友香（31＝しまむら）、初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）、2大会連続出場の佐藤早也伽（31＝積水化学）がスタートした。国立競技場の中継には、プロランナーの川内優輝（38＝あいおいニッセイ同和損保）が登場し、選手へエールを送った。

川内はTBS世界陸上応援サポーターを務める＆TEAMのKとともに、国立競技場の中継に登場。これまで、4度の世界陸上マラソンを経験。マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）でも経験したマラソンコースの印象を聞かれると、「銀座の中央通りを中心とした大歓声が凄い。あそこは直線ですので、大歓声が選手を後押ししてくれるような印象がありました」と振り返った。

昨日の大会1日目には、スペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二が中継に登場。男子100メートルをはじめ、選手の躍動に大興奮の様子が視聴者の間で話題となった。

KやTBSの江藤愛アナウンサー、高橋尚子さんと並んだ川内の出演に、ネット上では「織田裕二さんか思うたら川内優輝さんやないかーい！」「川内くん、織田さんポジに居る！」「織田裕二かと思ったら川内優輝だった」「濃いめの顔だから結構気づかなかった」「ワイプの川内が織田裕二に見えたｗ」などの書き込みが見られた。