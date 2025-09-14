【かつや】「秋の海鮮フライ定食」発売 - 牡蠣・海老・さばフライと鶏のから揚げが一度に味わえる
かつやは9月12日、「秋の海鮮フライ定食」(通常店舗1089円、券売機店舗1,090円)を国内の「かつや」(一部店舗除く)で発売した。
「秋の海鮮フライ定食」(通常店舗1089円、券売機店舗1,090円)
毎年好評の秋の海鮮フライ定食が、新たな装いで登場。今年は、牡蠣フライ2個、海老フライ、さばフライ、さらに鶏のから揚げを一つの皿に盛り合わせた。
「秋の海鮮フライ定食」(通常店舗1089円、券売機店舗1,090円)
ご飯の上に揚げ物を豪快に盛り付けた「秋の海鮮フライ丼」(通常店舗979円、券売機店舗980円)も提供する。牡蠣醤油を使用した甘辛い特製タレをたっぷりかけた、ご飯が進む一杯。好きなメニューにもう一品追加できる、単品の「牡蠣フライ」(通常店舗385円、券売機店舗390円)も用意している。
「秋の海鮮フライ丼」(通常店舗979円、券売機店舗980円)
「牡蠣フライ(単品)」(通常店舗385円、券売機店舗390円)
なお、これらの商品はお弁当としてテイクアウトもできる。
テイクアウト「秋の海鮮フライ弁当」(通常店舗1,069円、券売機店舗1,090円)
テイクアウト「秋の海鮮フライ丼弁当」(通常店舗961円、券売機店舗980円)
テイクアウト「牡蠣フライ(単品)」(通常店舗378円、券売機店舗390円)
