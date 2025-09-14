ドジャース大谷翔平『シーズン100四球』到達も... 延長10回サヨナラ満塁弾で無念の敗戦



3回に四球を選ぶドジャース・大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠オラクル・パーク＞

ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、敵地サンフランシスコでのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場。

2打数無安打ながら、3四球（うち2敬遠）を選び、自身キャリア初となるシーズン100四球に到達した。

試合は延長10回、ドジャースの守護神スコットがベイリーにサヨナラ満塁本塁打を浴び、1対5で敗戦。痛恨の黒星となったが、2位パドレスが敗れたため、ドジャースの地区優勝マジックは「12」となった。

ジャイアンツ先発は現役最多の通算265勝を誇るジャスティン・バーランダー。大谷との過去の対戦成績は23打数5安打2本塁打、打率.217。名投手との移籍後初対決は、大谷にとっても節目の舞台となった。

初回はチェンジアップに力なく二ゴロに倒れたが、3回には四球を選び、シーズン100四球目をマーク。

5回は中飛に倒れたものの、7回2死二塁では勝負を避けられる形で敬遠四球。延長10回も無死二塁の場面で、再び申告敬遠を受け、今季の敬遠数はリーグトップの「18」となった。

メジャーを代表する右腕との真っ向勝負は多くは見られなかったが、大谷の存在感の大きさを改めて印象づける一戦となった。

