日本の大ヒットアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」が韓国で空前の大ヒットを記録している。8月22日に公開されると累計観客動員数はたちまち400万人を突破。2021年公開の前作「無限列車編」の220万人の倍を行くハイペースで、現地メディアは「爆発的」と表現するほどだ。（※以下、ネタバレを含みます）

海外エンタメ事情に詳しい放送記者がこう話す。

「韓国で公開された日本アニメで過去最大の記録は2023年に公開された新海誠監督『すずめの戸締まり』の558万人。2位は同年『THE FIRST SLAM DUNK（ザ・ファースト・スラムダンク）』の490万人で、3位は17年に公開された新海監督の『君の名は。』の393万人でした。『無限城編』はすでに3位を抜き去っておりこのペースだと『スラムダンク』を超えるのも時間の問題でしょう」

「鬼滅の刃」は鬼になってしまった妹を救おうとする兄の奮闘を描いた明解なストーリーで、美しい映像と華やかなアクション、そして家族愛、努力、成長というテーマは国籍、年齢を問わず共感できる要素だ。

それにしても「無限城編」の人気は尋常ではない。観客300万人を突破するのにかかった時間がわずか10日。今年最高の観客動員数500万人を突破した韓国実写映画「ゾンビ娘」より1日速いスピードだ。

大手紙の東亜日報は「作品自体の完成度は高く口コミに乗って映画は大ヒットしている。特に悪党である血鬼・猗窩座（アカザ）の人間時代、悲劇的な過去が観客の思いやりと共感を得た」（6日付電子版）と大ヒットの背景を分析している。

実際、「鬼滅」に関する当地のSNSを見ると「日常から完全に離れて没入してしまい3回泣いた」「ストーリーの感動は『無限列車編』の方が高いが、アカザは悲しかった」「（鬼の）瞳のシーンを見よ。すごいから」など絶賛の声が続く。

韓国映画に詳しいエンタメ誌編集者は傑作が多い韓国のゾンビ作品との共通性を指摘する。

「感染者が高速移動する映画『新感染 ファイナル・エクスプレス』（2016年）、ゾンビウイルスが絡む時代劇『キングダム』シリーズ（19年〜）、近未来を舞台にマンション封鎖の中でゾンビパンデミックが描かれるドラマ『ハピネス−守りたいもの−』（21年）、ゾンビに支配される学園ドラマ『今、私たちの学校は…』（22年）など、韓国のゾンビ作品はグローバルな人気を得ていますが、多くは家族や友人との絆を描いています。数百年も彷徨い続ける鬼となったアカザは、時代の被害者のように見えますし、家族思いの本来の性格も丹念に描かれています。家族が鬼と戦う『鬼滅』のストーリーはこれらゾンビ作品との類似があり、韓国人が感情移入するのも無理はありません」

「ゾンビ娘」と共通点

実際に同作を見た韓国人男性は「平日昼間とあって観客はまばらでしたが、アカザが一瞬人間に“戻る”シーンで、前列の女性2人組はハンカチで涙をぬぐっていましたね。上映時間の2時間35分はあっという間で、貧困で親をなくしたアカザが鬼になった理由も涙なくしては見られませんでした。ちなみにチケットは1万4000ウォン（約1490円）でした」

前出の通り、韓国で今年ナンバーワンヒットとなっている映画「ゾンビ娘」も「無限城編」同様、主人公がゾンビとなった家族のために奮闘する物語だ。これは単なる偶然ではないようだ。

「2018年の『万引き家族』で第71回カンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した是枝裕和監督は、韓国の人気俳優を集めた『ベイビーブローカー』を22年に発表しましたが、韓国では予想外の不作となりました。これは血のつながらない疑似家族を描いたためで、父系制血縁主義が強い韓国では惨敗して当たり前だったわけです。しかし、『無限城編』は実の父親と息子の絆がことさら強く印象に残ります。作画の素晴らしさと古典的な家族の物語が人気を支えているのでしょう」（前出のエンタメ誌編集者）

一方、韓国の社会背景を指摘する声もある。現地ジャーナリストがこう話す。

「罷免された尹錫悦前大統領の戒厳令宣布で、北朝鮮との開戦や国内の民主派マスコミ人、政治家を一斉逮捕する計画があったことなどが次々と暴露され、国民は衝撃を受けています。韓国社会そのものがゾンビ化する寸前だったことも、一連のゾンビ作品の人気を後押ししているのでは。貧富や所得格差が拡大するなか家族をどう守るのか、といった韓国社会の苦悩をゾンビや鬼は映し出しているのかもしれません」

「鬼滅」の快進撃はどこまで続くのか――。

