水と油の老中と将軍

天明7年（1787）6月19日、松平定信（井上祐貴）が老中、それもいきなり首座に就任した。田沼意次（渡辺謙）を蛇蝎のごとく嫌う定信が老中首座になったということは、いうまでもなく、田沼時代の完全な終焉を意味した。定信は江戸城本丸御殿の黒書院で、以下のような演説をした。

「田沼病は恐ろしい病だ。人の心を蝕み、やがてそれは世の成り立ちさえ脅かす。これを治すための薬はただ一つ、万民が質素倹約を旨とした享保の世に倣うことである」。

「享保の世に倣う」とは、定信の祖父にあたる8代将軍吉宗の治世を模範にするということだ。田沼時代の重商主義には完全に幕を引き、だれに対しても質素倹約を徹底させると宣言したのである。NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』の第34回「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」（9月7日放送）。

オットセイ原料の精力剤を愛飲していたと伝えられる（徳川家斉像／Public domain／Tokugawa Memorial Foundation）

もちろん、定信は質素倹約を旨としたモラルを、11代将軍家斉にも守らせたい。しかし、第35回「間違凧文武二道（まちがいだこぶんぶのふたみち）」（9月14日放送）では、定信の意向を家斉（城桧吏）に反映させるのが困難な様子が描かれる。まだ数え16歳の家斉だが、日々大奥に入り浸り、すでに大奥女中とのあいだに子をもうけ、幕府の儒官である柴山栗山による講義も休みがちだという。早い話がこの将軍を、定信はコントロールすることができないのである。

第35回では家斉が、自分は子作りに秀でていて、定信は学問に秀でているので、それぞれがしっかり勤めればいい、という趣旨のことを定信に告げる。若き将軍家斉、なかなか達観したものだが、堅物の定信にそんな言葉は通じない。この2人、史実のうえではどうなったのだろうか。

中止に追い込まれた田沼時代の政策

それまで政治の経験がほとんどなかった定信が、いきなり老中首座に抜擢された背景には、将軍になった家斉がまだ若年なので、しばらくは「つなぎ」が必要だという御三家の意向があった。家斉が成長するまでの「つなぎ」の役割が、8代将軍吉宗の孫で、一時は11代将軍候補にも擬せられた定信に託されたのだ。

しかし、定信の「寛政の改革」は、すぐに大奥に入り浸ろうとする将軍にとっては厳格すぎた。家斉が成長するにつれ、2人のあいだには齟齬が生じることになる。

まずは、老中首座としての定信の施策について見ていきたい。

定信が真っ先に行ったのは、田沼時代の施策を次々と中止することだった。印旛沼と利根川を干拓し、水上に新しい水流通路を整備する計画。貨幣の交換相場を一定にしようという施策。幕府が預金を幅広く集め、財政難の大名や旗本に貸し出す事実上の「中央銀行」の設立計画――。それらはみな中止されてしまった。

当然ながら、田沼肝いりの開国計画も頓挫してしまう。蝦夷地（北海道）の調査と開発に積極的だった田沼は、オランダ商館長らが残した記録によると、新たに箱館を開港することで、ペリー来航よりも数十年早い開国をめざしていたと思われる。

もっとも、継承された施策もあった。田沼は商工業者の同業者組合である株仲間を認める代わりに、運上金という税を徴収し、幕府財政の足しにした。これまで定信は、株仲間をみな解散させたようにいわれてきたが、実際は定信も、株仲間と運上金には頼り続けた。そうしなければ、すでに幕府財政が回らない状況だったからだ。

厳格すぎた松平定信

現実には、このように田沼時代と変わらない政策もあったのだが、それだけに定信は、田沼時代との違いを強調できるところで強調し、田沼政治を否定する姿勢を世間にアピールする必要があった。幸いにも世間は、天変地異の頻発も、飢饉も、米不足による打ちこわしの発生も、田沼政治のせいだと思い込んでいる。

そこで田沼政治の否定を強力にアピールした。ひとつは田沼の居城、相良城（静岡県牧之原市）の破壊だった。天明8年（1788）1月16日から2月5日にかけ、御殿や櫓、門、長屋、役宅まですべてが解体された。その年の7月24日、田沼意次は失意のまま江戸で没するが、相良城はその後も石垣まで徹底的に壊された。

もうひとつは田沼時代の自由な空気の否定だった。それが打ちこわしが発生する世の乱れにつながったというストーリーを構築し、祖父である8代将軍吉宗の享保の改革を継承する「質素倹約」と「文武奨励」を強力に打ち出した。定信の性格を反映した改革は、吉宗が行ったものよりずっと厳格で、風紀も厳しく取り締まられた。

その流れで、出版のほか芝居など、庶民の娯楽にも厳しい統制が加えられた。田沼時代は自由度が高かった学問も、武士の道徳の基盤だった朱子学以外は禁止された。

しかし、こうした厳格な政治が、日々大奥に入り浸る将軍家斉のもとで、いつまでも続けられるはずもなかった。

将軍の「根城」に手をつけようとしたツケ

松平定信は老中に就任して6年余りの寛政5年（1793）7月、兼務していた将軍補佐役の辞退を申し出て、老中職まで解かれてしまう。その背景には、定信が家斉の2つの要望を却下したことがあった。

その要望とは、1つは家斉の実父で、べらぼうでは生田斗真が演じている一橋治済に「大御所」の称号をあたえるというものだった。しかし、大御所とは原則、引退した前将軍にあたえられる称号である。もう1つの要望は、実家の一橋家の屋敷が手狭なので、江戸城内の二の丸か三の丸に移すというものだった。しかし、2つとも理不尽な要望なので、定信は却下した。

ところが、そのせいで将軍家斉とも、その父の一橋治済とも軋轢が生じ、寛政5年（1793）7月、将軍補佐役の辞退を申し出た定信は、老中職まで解かれてしまった。

定信が更迭されたのは、大奥に手をつけ、それを家斉が嫌ったからだ、という指摘もある。実際、年間20万両といわれた大奥の経費を、定信は3分の1程度まで減らした。そのうえ大奥の奥女中トップの上臈御年寄8人のうち5人を解任し、そこには家斉の乳母の大崎、家斉の側室お万の叔母である高橋も含まれた。

大奥は家斉にとって、日々入り浸る根城で、結局、正妻と16人の側室とのあいだに53人の子をもうけた。そこに容赦なく手をつけたとあれば、家斉が反発しないわけもない。質素倹約や公序良俗の厳守を言い出した以上、定信はいずれ、将軍家斉と対立せざるを得なかったということだろう。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部