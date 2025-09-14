Ç¦¼Ô¡¦Æ£ºêÃÒ¡¢¶¯¹ë¤Þ¤È¤á¤Æ·âÇË¤ÇÍ¥¾¡¤·¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹Ô¤¡¿Ëã¿ýºÇ¶¯Àï2025¡¦¹üÆù¤ÎÁè¤¤
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥×¥í¥¢¥Þ»²²Ã¤ÎËã¿ýÂç²ñ¡ÖËã¿ýºÇ¶¯Àï2025¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¡Ö¹üÆù¤ÎÁè¤¤¡×¤¬9·î13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦Æ£ºêÃÒ¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹Ô¤¤ò·è¤á¤Æ¾Ð´é¤ÎÆ£ºêÃÒ
¡¡ÂçÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Í½ÁªBÂî¤ò¿É¤¯¤â2°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿Æ£ºê¤Ï¡¢·è¾¡Âî¤Ç¤ÏÅì1¶É¤«¤éÀ¾¡¦Çò¤Î2700ÅÀ¤ò¥Ä¥â¥¢¥¬¥ê¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¿ÆÈÖ¤ÎÅì3¶É¤Ë¤Ï¥ê¡¼¥Á¡¦°ìÈ¯¡¦¥Ä¥â¡¦¥É¥é¡¦Î¢¥É¥é¤Î1Ëü2000ÅÀ¤ÇÂç¤¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅì4¶É¤Ë¤ÏÅì¡¦¥É¥é3¤Î8000ÅÀ¡Ê¡Ü1000ÅÀ¡Ë¤È¤µ¤é¤Ë²ÃÅÀ¡£Æî¾ì¤Ï¤³¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¶É¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏµÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤¿Âé¸ïÂç¤«¤éÄ¾·â¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Æ£ºê¤Ï¡Ö¡Ê·è¾¡Âî¤Ï¡Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡ÊM¥ê¡¼¥°¤Î¡ËMVP·Ð¸³¼Ô¤â2¿Í¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£Â¾¤Î3¿Í¤è¤ê¤è¤Û¤É¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ1²ó¥í¥ó¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ê¢¤ò³ç¤Ã¤¿Àï¤¤¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú·è¾¡·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡Æ£ºêÃÒ
2°Ì¡¡Âé¸ïÂç
3°Ì¡¡ËÙ¿µ¸ã
4°Ì¡¡µûÃ«ÐÒÌ¤
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë