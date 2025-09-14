今回は、夫に娘を預けたら、ありえないことが起きた話を紹介します。

夫が「ひとり時間」をくれたけど…

「私は夫と3歳の娘と一緒に暮らしていますが、夫が大学時代の女友達によく会っているのが嫌ですね。夫は『ただの女友達で、男友達と同じ』と言いますが、そんなことってあるんでしょうか……。

そしてある日、夫に『たまには息抜きしてきたら？』と言われたので夫に娘を預け、私はひとり時間を過ごすことになったんです。美容室に行ったり買い物したりしてのんびりできましたが……その一方で夫は、なんと娘と例の女友達と3人で、遊園地に行っていたことが判明。

娘がそのことを教えてくれたんですが、女友達は娘に『お姉さんをママって思ってね？』とかなんとか言っていたらしくて……。ゾッとしますね」（体験者：20代女性・派遣社員／回答時期：2025年2月）

▽ これでは夫は「女友達と遊園地に行きたい」から、妻にひとり時間をあげたような気がしてしまいますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。