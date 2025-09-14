（左から）江口のりこ、松嶋菜々子 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の江口のりこ、松嶋菜々子が、連続テレビ小説『あんぱん』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。

【写真あり】笑顔も…羽多子＆登美子の仲良し2ショット

　公式SNSは「『やさしいライオン』を観に映画館に居合わせた羽多子と登美子。２人とも嵩の作品に心を打たれていました」と投稿。複数枚のオフショットを添え、その中には羽多子と登美子がほほ笑む2ショットもあった。

　ファンからは「最高なふたり　キャラ真逆のママコンビがいつも可愛くて〜大好きでーす」「レアなオフショット！」「羽多子さんと登美子さん、なんだかとっても良いコンビ　口とは裏腹の中に優しさや愛がありますね〜」「松嶋菜々子さん、老けメイクでも美しいですね」「2人共に着物が素敵です」などの声が寄せられている。