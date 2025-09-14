【オランダ・エールディビジ第5節】(スタディオン・フェイエノールト)

フェイエノールト 1-0(前半1-0)ヘーレンフェーン

<得点者>

[フ]A. Hadj Moussa(42分)

<退場>

[フ]A. Hadj Moussa(57分)

[ヘ]H. Petrov(72分)

<警告>

[フ]アネル アフメドジッチ(27分)、L. Valente(90分+5)

[ヘ]H. Petrov2(40分、72分)

観衆:47,500人

上田綺世の開幕4戦連続弾は“幻”も…代表戦含めて出場3戦連続レッド誘発、渡辺剛フル稼働フェイエノールトは開幕4連勝で暫定首位キープ