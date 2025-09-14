上田綺世の開幕4戦連続弾は“幻”も…代表戦含めて出場3戦連続レッド誘発、渡辺剛フル稼働フェイエノールトは開幕4連勝で暫定首位キープ
[9.13 エールディビジ第5節 フェイエノールト 1-0 ヘーレンフェーン]
オランダ・エールディビジは13日に第5節を行った。ともに日本代表のFW上田綺世とDF渡辺剛が所属するフェイエノールトはホームでヘーレンフェーンと対戦し、1-0で勝利。上田は後半29分に途中交代となり、渡辺はフル出場した。
日本代表のアメリカ遠征を終えた2人は、チームに帰還後さっそく先発入りを果たした。すると前半5分には上田が決定機。カウンターから相手のDFラインの裏に抜け出すと、右サイドからのグラウンダーパスに合わせ、ゴールネットを揺らした。しかし副審がフラッグを上げており、直前のプレーで味方のオフサイドが認められる。開幕4試合連続ゴールは“幻”となった。
その後は拮抗状態のなか、前半42分にフェイエノールトが均衡を破る。ヘーレンフェーンの攻撃を渡辺がヘディングでクリアし、自陣近くまで戻ってきていた上田がこぼれ球を回収。即座にカウンターにつなげると、最後はFWアニス ・ハジ・ムーサが左足シュートで先制点を決めた。
前半を1-0で折り返したフェイエノールトだが、後半12分に思わぬ事態。先制点を挙げたムーサが足裏でタックルしてしまい、一発レッドになる。フェイエノールトは1人少ない中で点差を守るべく、上田もより積極的に自陣に戻りながら守備を行った。
だが、上田は後半25分に仕事をする。体を張ったキープでDFフリスティアン・ペトロフのファウルを誘発。ペトロフは2枚目のイエローカードで退場処分となり、両チームは数的同数となった。
上田は直後に途中交代となった。開幕戦からの4試合連続ゴールとはならなかったが、前節に続いて自らのプレーでレッドカードを誘発させる活躍。日本代表のメキシコ戦でも相手の退場を誘発しており、出場3試合連続で体を張った結果を残した。
フェイエノールトはリードを守り切り、1-0で開幕4連勝。第3節の延期で1試合未消化ながら、暫定首位に立った。渡辺は最後までピッチに立ち、献身的に完封勝利に貢献した。
