¡Ö¥á¥¬¥¥ã¥Ã¥Á ¡ÁÄÏ¤à¤À¤±¤Ç°ìÚ¼Àé¶â¡Á¡×ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¿·Àß¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖGyokuro Studio¡×È¯ À¤³¦¤òÁÀ¤¦¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¡ª¥ë¡¼¥ë¤Ï1¤Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¡ÈÄÏ¤à¤À¤±¡É¡ª
¡Ö¥á¥¬¥¥ã¥Ã¥Á ¡ÁÄÏ¤à¤À¤±¤Ç°ìÚ¼Àé¶â¡Á¡×¤ò¡¢ËÜÆü9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å3»þ¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¡£
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡¢³¤³°¸þ¤±¤Î´ë²è³«È¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿À©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖGyokuro Studio¡×¡£¤½¤Î³«È¯ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²óÊüÁ÷¤¹¤ë¡Ö¥á¥¬¥¥ã¥Ã¥Á ¡ÁÄÏ¤à¤À¤±¤Ç°ìÚ¼Àé¶â¡Á¡×¡£ËÜºî¤Ï¡ÖMega Catch¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¸«ËÜ»Ô¡ÖMIPCOM 2025¡×¤Ë¤ÆÈ¯É½Í½Äê¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤¿ÃíÌÜ¤Î¿·¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡£¡ÖGyokuro Studio¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ°ì¤Ä¤Ç°ìÚ¼Àé¶â¤òÌÜ»Ø¤¹¥²¡¼¥à¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ö¥á¥¬¥¥ã¥Ã¥Á ¡ÁÄÏ¤à¤À¤±¤Ç°ìÚ¼Àé¶â¡Á¡×¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¡¢Íî¤È¤µ¤º¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¡ª¾å¶õ¤«¤éÍî¤Á¤Æ¤¯¤ëµðÂç¥Ü¡¼¥ë¡¢ÀµÌÌ¤«¤éÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÈô¤ó¤Ç¤¯¤ëÄ¶½ÅÎÌ¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢»þÂ®200¥¥í¤Î¹äÂ®µå¡Ä¡Ä¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¼Ô¤¬¾Þ¶â¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ëµæ¶Ë¤Î¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¡£ÎÏ»Î¤ä¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¢¥á¥Õ¥ÈÁª¼ê¤ä¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Þ¤Ç¡¢¤Ä¤«¤à¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤¿ºÇ¶¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·³ÃÄ¤¬°ìÚ¼Àé¶â¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂ³¡¹»²Àï¡ª¤Ä¤«¤á¤ÐÅ·¹ñ¡ªÍî¤È¤»¤ÐÃÏ¹ö!? ´°Á´À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¶¯¼Ô¤Ï¸½¤ì¤ë¤«¡©
¢¡17¿Í¤ÎºÇ¶¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·³ÃÄ¤¬°ÕÃÏ¤È¥×¥é¥¤¥É¤ò·ü¤±¤Æ¸Â³¦¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
Âè1¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢¡ÖÄ¾·Â2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¶µðÂç¥Ü¡¼¥ë¡¢¾å¶õ¤«¤é¤ÎÍî²¼¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡£¥é¥ó¥À¥à¤ËÆ°¤¯¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÄß¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¾å¶õ¤ËÉâ¤«¤ÖÄ¾·Â2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç¥Ó¡¼¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤«¡©
Ä©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢È´·²¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä17¿Í¤ÎºÇ¶¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡ª¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÏÆÎÉÂÀ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë»²Àï¤¹¤ë²øÎÏ¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡£Æ±¤¸¤¯¥×¥í¥ì¥¹³¦¤«¤é¡¢´ØÀáµ»¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦º´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¡ÊNOAH¡Ë¤ÈÃÄÂÎ»Ë¾åºÇÂ®¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°ïºà¡¦ÀµÅÄÁÔ»Ë¡ÊDDT¡Ë¡£ÁêËÐ³¦¤«¤é¤Ï¸µËëÆâÎÏ»Î¤ÎÂç¶úÂóÌé¤ÈÁê»³ÂóÌé¤Î¡È¥À¥Ö¥ëÂóÌé¡É¡£¥¥ã¥Ã¥Á¤ò¤Ê¤ê¤ï¤¤¤È¤¹¤ë¥¢¥á¥Õ¥È³¦¤«¤é¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¡¦¶á¹¾¹î¿Î¤ÈÅÏîµ°½²ð¡ÊIBM BIG BLUE¡Ë¡£¸½ÂåÈÇ¡ÈÇ¦¼Ô¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ë³¦¤«¤é¤ÏÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦´Ø²í¿Î¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¾¾ÀîÍµÂÀÏº¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤éÎ¥¤µ¤Ê¤¤½ÀÆ»²È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÌîµåÁª¼ê¤ä¥é¥°¥Ó¡¼·Ý¿Í¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹200¥¥í¤Î¥Þ¥Ã¥¹¥ë·³ÃÄ¡£¤½¤·¤ÆÂçËÜÌ¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤à¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¢¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤â¡£
17¿ÍÃæ¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¾å°Ì8¿Í¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê½Ð¡£¡Ö¼è¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¡ÖÍ¾Íµ¤Ã¤¹¡×¤È¼«¿®¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÄ©¤à¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¥²¡¼¥à¤ÏÃ¦Íî¼ÔÂ³½Ð¤ÎÂçÇÈÍð¡£Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¡¢¼Â¶·¤ÎÄÔ²¬µÁÆ²¥¢¥Ê¤â¡Ö¤¢¤¢¡¼¡ªÌµ¾ð¤Ê·ë²Ì¡ª¡×¤ÈÎÏ¤¬Æþ¤ë¡©²Ì¤¿¤·¤Æ¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡©
Âè2¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡£Ä¾·Â30¥»¥ó¥Á¤ÎÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ä©Àï¼ÔÌÜ³Ý¤±¤Æ¡¢½Å¤µ25¥¥í¤Î¥µ¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ë¡Ä¡ªÂæ¤«¤éÍî¤Á¤º¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¤«¡©¾×·â¤Ø¤ÎÂÑµ×À¤ÈÂÎ´´¤Î¶¯¤µ¤¬»î¤µ¤ì¤ëÄ¶Æñ´Ø¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ä¸µÎÏ»Î¤é¤¬µðÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©¤àÃæ¡¢¾®ÊÁ¤Ê¥Ñ¥ë¥¯¡¼¥ëÁª¼ê¤Ï¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦!?
¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿3¿Í¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¥¥ã¥Ã¥Á¡×¡£¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Þ¥·¥ó¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¡ÈÂçÃ«æÆÊ¿Ä¶¤¨¡É¤Î»þÂ®200¥¥í¤ÎÄ¶¹äÂ®µå¤ò¡¢ÊÒ¼ê¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¤¤ì¤ÐÍ¥¾¡¡ª
¤Ä¤«¤à¤³¤È¤À¤±¤ËÆÃ²½¤·¤¿°Û¼ï³ÊÆ®µ»Àï¡ª½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¯¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«!?