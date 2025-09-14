今日9月14日（日）よる9時 日本テレビ系で放送の「Golden SixTONES」には、久保田利伸、広瀬すず、菊池風磨（timelesz）が参戦！

超豪華トリオの登場に、SixTONESの6人も「スゴいよね！」と大感激。久々のバラエティー出演となる久保田は「俺、スタジオ間違えてない？」と慣れない現場にソワソワ!? 過去に共演歴があるわけでもない、異色のゲスト3人。菊池も「変な3人」と自嘲するが、実は久保田と広瀬には共通点が？

さらに、SixTONESのことを「もちろん知ってます」と久保田。その意外な理由とは…？超豪華異色トリオが、ご褒美グルメを懸けた新感覚ゲーム対決で大暴れ！久保田が小芝居を披露!? 広瀬は強烈ノリツッコミ!? 菊池は動体視力ゲームで悲劇に見舞われ…。永久保存必至、神展開連発の1時間！

◆「俺の言った通りじゃねぇか！」サイズ感ゲームに久保田利伸も大興奮！

最初のゲームは、番組名物「サイズの晩餐 チーム対抗戦SP」。身の回りにあるアレにコレは入るのか？入らないのか？を予想する新感覚の目利きゲーム。今回は、久保田チーム（久保田、ジェシー、田中樹）、広瀬チーム（広瀬、松村北斗、森本慎太郎）、菊池チーム（菊池、京本大我、郄地優吾）に分かれて予想対決！

広瀬チームのリーダー・広瀬と森本は、お互いが中学生の時にドラマで共演。森本が「めちゃくちゃ仲良いっすよ」と仲良しアピールするも、広瀬は「それっきりです！」と完全否定。チームワークの悪さをゲーム中に修正できるか…？問題は全部で4問。正解すれば1問につき10ポイント獲得。1位のチームには激ウマ焼き鳥のご褒美が。進行役は近藤春菜（ハリセンボン）が務める。

1問目は「大判焼き機の型にアイスホッケーのパックは入る？入らない？」。予想の参考に、スタジオに大判焼き機とホッケーのパックを用意。ただし各チーム、手に取れるのはどちらか一方のみ。久保田チームと菊池チームはパックを選択。サイズ感を確かめようとする田中の奇行に、菊池は大笑い。

一方の広瀬チームは大判焼き機を選んだものの、サイズ感よりも味の方が気になりだし…予想そっちのけでモグモグタイム!? 正解VTRには、北京五輪アイスホッケー女子日本代表・山下光が登場。山下のミラクルショットに導かれ、パックは大判焼き機にすっぽり入るのか？衝撃の結末に、久保田も思わず立ち上がって「俺の言った通りじゃねぇか！」と大興奮！

続く2問目「ひしゃくにツナ缶は入る？入らない？」で、予想対決はますますヒートアップ。久保田がひしゃくを使った小芝居を披露!? 森本のムチャぶりに広瀬が強烈ノリツッコミ！暴走する松村を近藤が確保!? 予測不能な神展開が連発！

最後はスタジオで、広瀬がマイクスタンドを使った「生サイズの晩餐」に挑戦。すると景気づけに、久保田とジェシーの即席デュオがあの名曲を熱唱!?「これはヤバい！」「すげー！」と一同スタンディングオベーション！大盛り上がりの中、ゲームに勝ってご褒美グルメを食べられるのはどのチーム？

◆「僕のことは忘れてください…」動体視力ゲームで菊池風磨に悲劇!? 広瀬すずは大爆笑！

円陣の真ん中に落下したものが何かを当てる動体視力ゲーム「動体球児」にみんなで挑戦！

菊池は「この企画、テレビで見てました。なんでみんな出来ないんだろうと思って」と余裕しゃくしゃく。久保田も「元野球部なんだよ」と動体視力には自信あり!? 問題は全部で2問。全員そろって正解できれば、東京・麻布台の絶品担々麺をゲット。菊池は宣言通りに「もう分かった」と即答。残されたメンバーに「ほんとにひどいね」とドヤ顔を向けるが、その数分後に悲劇が…。「僕のことは忘れてください…」菊池に一体何が!?

さらに、京本のおバカ解答に広瀬もたまらず大爆笑！珍解答連発の動体視力ゲーム、全員そろって全問正解なるか!?

1時間たっぷり遊んだ久保田は、最後に「すずちゃんと一緒の回じゃない方が良かった…」とキャスティングにまさかのクレーム！そのワケは…？

◆番組HP：https://www.ntv.co.jp/sixtones/

◆公式X：@GoldenSixTONES

◆公式Instagram：@goldensixtones

◆公式TikTok：@goldensixtones

公式ハッシュタグ：#GOスト