エモかわ度100％ーーーッ♡【セリア】トキメキとまらん！「110円キャラポーチ」

お店で見つけたら思わずテンションが上がりそう！【セリア】から、懐かしさ満点の「110円キャラポーチ」が登場。【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】の愛嬌たっぷりのキャラがデザインされていて、バッグから取り出すたびに懐かしさがよみがえりそう。ポップなデザインのクリアポーチやビニールショルダーなどは、店頭で出会えたら即カゴINがおすすめです！

カラフルキャラで気分が上がるフラットポーチ

【セリア】「AB & DL PVCラメフラットポーチ」\110（税込）

キラキラのクリア素材に、カラフルなナカムラくんが並んでいるフラットポーチ。ブルーのファスナーが「エンジェルブルー」らしく、持っているだけで気分も上がりそう。サイズは、約10cm × 14.5cのフラットタイプなので、カード入れやお財布代わりにもぴったり。懐かしいデザインでありながら、今持つと逆に新鮮かも。存在感があるから、バッグの中でもすぐに見つけられそうです。

ステッカー風デザインが可愛い！ クリアポーチ

【セリア】「AEGEL BLUE フラットポーチ」\110（税込）

ステッカーを貼り付けたようなデザインが目を引くクリアポーチ。おなじみのナカムラくんに加え、ロゴやモチーフなどがぎっしりで見ているだけでも楽しい気持ちに。半透明かつステッカー風デザインのおかげで、中身が見えにくいのもうれしいポイントです。サイズは約17cm × 25cmと大きめなので、おやつやガジェットを入れたりするのにちょうどよさそう。文具やレシート入れにも重宝しそうです。

バッグのアクセントにもなるキャンディポーチ

【セリア】「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」\110（税込）

ピンクのギンガムチェックやイチゴ、ハートのモチーフのデザインで、懐かしさと可愛さがぎゅっと詰まったミニポーチ。ボールチェーンが付いているので、ほかのキーホルダーと一緒にバッグにジャラっとつけて楽しむのもいいかも。

荷物もたっぷり入るサイズ感がうれしい！ ビニールショルダー

【セリア】「エンジェルブルー ビニールショルダーバッグ」\110（税込）

虹や雲のデザインとナカムラくんがドーンとプリントされた、存在感たっぷりのビニールショルダーバッグ。サイズは約35cm × 40cmと大きめで、荷物がたっぷり入るのもうれしいポイントです。ビニール素材なので、プールやジム用の着替え入れバッグとしても重宝しそう。ヒモが付いているので斜めがけができて、持ち運びしやすいのが魅力です。

