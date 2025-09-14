¡ÚÀ¤³¦ÁêËÐ¡Û¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¤Ï¸åÆ£¤Ê¤®¤µ¤È°¤Éô¤Ê¤Ê¤¬2Ï¢ÇÆ¡ªÀî¸ý¼Ó°ª¤Ï¶ä¡¢ÀÐÀîÚß°¦¤ÏÆ¼¡¡ÃÄÂÎÀï¤ÏV8
¡¡À¤³¦ÁêËÐÁª¼ê¸¢¤¬13Æü¡¢¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Âç²ñÂè1Æü¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Î¸å¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢¡ÊU¡½18¡Ë¤ÎÉô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜÀª¤Ï¸Ä¿ÍÀï¤ÇÃË»Ò¤¬¶â¥á¥À¥ë4¸Ä¡¢½÷»Ò¤¬¶â¥á¥À¥ë2¸Ä¡¢¶ä¥á¥À¥ë1¸Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë1¸Ä¤ò³ÍÆÀ¡£ÃÄÂÎÀï¤ÏÃË½÷¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò·ÚÎÌµé¡Ê60¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¡¢Àî¸ý¼Ó°ª¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â2Ç¯¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ï¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥ó¤ÎÁª¼ê¤ò´ó¤êÅÝ¤·¡¢2²óÀï¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁª¼ê¤ò²¼¼êÅê¤²¤Ç²¼¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÁª¼ê¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡£·è¾¡¤Ï¥º¥Ý¥Õ¥¹¥«¡¦¥ê¥ô¥£¥¢¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¤â¤íº¹¤·¤«¤éº¸³°³Ý¤±¤Ç¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤òÆâ³Ý¤±¤ÇÊÖ¤µ¤ì¡¢ÀË¤·¤¯¤â½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÃæÎÌµé¡Ê75¥¥íÌ¤Ëþ¡Ë¤Ï¡¢ÀÐÀîÚß°¦¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â2Ç¯¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤ò¡¢2²óÀï¤Ï¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤ÎÁª¼ê¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¤â¤íº¹¤·Â®¹¶¤Ç´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£½à·è¾¡¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤ÎÁª¼ê¤ÈÂÐÀï¡£Àõ¤¤¤â¤íº¹¤·¤Ç°ìµ¤¤ËÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¤ò²ó¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ÆÀè¤ËÅÚÉ¶¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£3°Ì·èÄêÀï¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ÎÁª¼ê¤ò¤â¤íº¹¤·¤Ç°ìµ¤¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤ÆÉ½¾´Âæ¤ò»à¼é¤·¤¿¡£
¡¡½÷»Ò½ÅÎÌµé¡Ê75¥¥í°Ê¾å¡Ë¤Ï¡¢¥·¥Ë¥¢¤ÎÉô¤Ç¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¸åÆ£¤Ê¤®¤µ¡ÊÄ»¼è¾ëËÌ¹â3Ç¯¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁª¼ê¤Î¤Ä¤¤Ò¤¶¤Ç¾¡Íø¡¢2²óÀï¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÁª¼ê¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¤Ç²¼¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ï¡¢¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤ÎÁª¼ê¤ò²¼¤«¤é²¡¤·¾å¤²¤Æ²¿¤â¤µ¤»¤º²¡¤·½Ð¤·¡£·è¾¡¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁª¼ê¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤ÆÅÚÉ¶²¼¤Þ¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤·¡¢Ìµº¹ÊÌµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡½÷»ÒÌµº¹ÊÌµé¤Ï¡¢°¤Éô¤Ê¤Ê¡Ê¶âÂô³Ø±¡ÂçÉíÂ°¹â2Ç¯¡Ë¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÚÎÌÁª¼ê¤ò°ìµ¤¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢½à·è¾¡¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÁª¼ê¤ò°ìÊýÅª¤Ë´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ï¥¥ë¥®¥¹¤ÎÁª¼ê¤òÅÅ¼ÖÆ»¤Î²¡¤·½Ð¤·¤Ç°µÅÝ¡£½ÅÎÌµé¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡3¿ÍÀ©¤Î½÷»ÒÃÄÂÎÀï¤Ï¡¢ÀèË¯¡¦ÀÐÀîÚß°¦¡¢Ãæ·ø¡¦Àî¸ý¼Ó°ª¡¢Âç¾¡¦°¤Éô¤Ê¤Ê¤ÎÉÛ¿Ø¤Ç½Ð¾ì¡£½éÀï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ò3¡½0¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤«¤éÃæ·ø¤Ë¸åÆ£¤Ê¤®¤µ¤òÅêÆþ¡£ÃÏ¸µ¤Î¥¿¥¤¤ò3¡½0¤ÇÂà¤±¤¿¡£·è¾¡¤Ï¡¢ºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÈÂÐÀï¡£ÀèË¯¡¦ÀÐÀîÚß°¦¤¬¤¦¤Ã¤Á¤ã¤ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Â³¤¯Ãæ·ø¡¦¸åÆ£¤Ê¤®¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÂç¾¡¦°¤Éô¤Ê¤Ê¤¬°ìµ¤¤ÎÅÅ¼ÖÆ»¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ2¡½1¤ÇÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ï¡¢2014Ç¯Âç²ñ¤«¤éÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤ò8¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£