お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）が13日に放送されたBS朝日「さまぁ〜ず×さまぁ〜ず BS さまぁ〜ず」（土曜後11・30）に出演。相方・大竹一樹（57）とマネジャーにも伝えていないことを初告白した。

三村は沖縄の宮古島へ家族で旅行に行ったエピソードを披露し、大竹や客席を笑わせた。すると、「大竹さんに言ってないことが一つあるんですけど…マネジャーにも誰にも言ってないんですけれども」と、神妙な表情に変わった。

大竹も「えっ?」と一瞬で笑顔が消えた。三村は「（ホテルの部屋に）プールがついてた」とし、スタッフから「超軟水ですからヌルヌルしてます」と滑る危険性があることを伝えられていたとした。

プールサイドの幅は狭く「絶対に走らない。全員20歳超えてるし、みんな走らない。走るスペースでもないし」と滑るはずがないと思っていた。だが「油断してね…私」と、プールサイドを歩いた時に足を滑らせてしまった。

それでも「くっ！でとどめたの」と何とか踏ん張って倒れなかった。妻も「良かったよ。後頭部打つのかと思った」と大事に至らず安どした。しかし「東京帰って今…今の今まで…ここ（右膝）水が溜まってる」と負傷していたことを告白した。

客席から「えぇー…」と衝撃が走る中、三村は痛みにより「正座できない」と伝えた。大竹も「マジで!?全然言わなかったじゃん。ロケしてたじゃん」と驚いた。