◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

国立競技場発着の女子マラソンが始まり、日本勢は4大会ぶり出場の安藤友香（31＝しまむら）、初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）、2大会連続出場の佐藤早也伽（31＝積水化学）がスタートした。

ゼッケンは安藤が「1046」、小林が「1054」、佐藤が「1062」。日本勢がメダルを獲得すれば2013年モスクワ大会銅の福士加代子以来12年ぶり。金メダルなら1997年アテネ大会の鈴木博美以来28年ぶりの快挙となる。2時間11分53秒の前世界記録、2時間15分50秒の女子単独レース世界記録を持つ24年パリ五輪銀メダリスト、ティギスト・アセファ（28）らエチオピア勢が優勝争いの軸となりそうだ。

選手たちはトラックを1周と4分の1走って国立競技場の外へ。富久町西〜市谷見附〜水道橋と進み、神保町から須田町〜秋葉原（折り返し）〜須田町〜銀座四丁目（折り返し）〜須田町〜神保町〜東京駅中央口（折り返し）〜神保町という「周回コース」を2周走る。2周後の神保町の先が35キロ地点となり、再び水道橋〜市谷見附〜富久町西と進んで国立のフィニッシュを目指す。

◇安藤 友香（あんどう・ゆか）1994年（平6）3月16日生まれ、岐阜県海津市出身の31歳。日新中―愛知・豊川高。初マラソンとなった17年名古屋ウィメンズで2時間21分36秒の2位となり、世界選手権ロンドン大会に出場して17位。19年2月にスズキ浜松ACからワコールへ移籍し、21年東京五輪は1万メートル22位。24年8月にしまむらへ移籍した。マラソンの自己ベストは2時間21分18秒（24年名古屋ウィメンズ）。

◇小林 香菜（こばやし・かな）2001年（平13）4月4日生まれ、前橋市出身の24歳。前橋三中―埼玉・早大本庄高―早大。大学ではランニングサークルで陸上に取り組む一方、登山サークルにも入会して槍ケ岳などに登頂。大塚製薬入社後、25年1月の大阪国際女子マラソンで日本人トップとなる2時間21分19秒で2位に入った。

◇佐藤 早也伽（さとう・さやか）1994年（平6）5月27日生まれ、宮城県出身の31歳。常盤木学園高―東洋大。17年に積水化学に入社し、20年の名古屋ウィメンズで初マラソン。23年世界選手権ブダペスト大会20位。自己ベストは2時間20分59秒（25年名古屋ウィメンズ）。24年3月に結婚式を挙げ、自身のインスタグラムで2年以上前に結婚していたことを公表した。