【ファミマ】群馬県・高崎パスタの有名店「シャンゴ」監修のベスビオを関東限定で発売 - ピリ辛トマトソースに魚介の旨味
ファミリーマートは9月16日、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」より、「シャンゴ監修 ベスビオ」(628円)を群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都(一部)のファミリーマートで発売する。
「シャンゴ監修 ベスビオ」(628円)
イタリアンレストラン「シャンゴ」は高崎パスタの草分け的な存在として知られ、群馬県内に7店舗を展開している。2009年から開催されている高崎パスタの人気イベント「キングオブパスタ」において、第2回(2010年)、第4回(2012年)と2度の優勝に輝いた実績を持つ。
ファミリーマートでは、2024年9月24日より「シャンゴ監修 生パスタのミートソース」を北関東を中心とする関東の一部店舗で発売し、好評を得ている。今回、同店監修のもと、人気メニューである「ベスビオ」をイメージした商品を発売する。
プリッとした食感の麺にトマトソースを和え、唐辛子や香辛料の辛さが効いたトマトベースのソースを使用。海老やあさり、いかなどの魚介の存在感も楽しめる一品となっている。
