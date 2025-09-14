巨大タトゥー＆美脚見せ＆大胆カットアウト…トロント国際映画祭に集結したスターたちのゴージャスルック
カナダ・トロントで現地時間9月4日に開幕した第50回トロント国際映画祭。自身の監督デビュー作をお披露目したスカーレット・ヨハンソンをはじめ、豪華スターたちがレッドカーペットに集結。映画祭を彩ったゴージャスルックをチェックしてみよう。
■アニャ・テイラー＝ジョイ
映画『Sacrifice（原題）』をお披露目するため、トロントを訪れたアニャは、ディオールのクリエイティブ・ディレクターに就任したジョナサン・アンダーソンによる、プリンセスラインのドレスを纏って来場。艶やかな水色のドレスは、スカート部分がリボンを折り重ねたようにデザインされている。プラチナブロントの髪の毛はダウンスタイルにし、白いパンプスを合わせた。
■エミリー・ブラント
ドウェイン・ジョンソンと共演の新作映画『THE SMASHING MACHINE（原題）』のプレミアに来場したエミリーは、ステラ・マッカートニーの2025年春コレクションから、カットアウトから素肌がのぞくトップスに、マニッシュなピンストライプのワイドパンツと、Messikaのジュエリーを合わせてポーズ。エミリー史上最高にセクシーと注目を集めた。
■シドニー・スウィーニー
ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』や『マダム・ウェブ』に出演する人気女優シドニーは、元プロボクサー、クリスティ・マーチンに扮した伝記映画『Christy（原題）』のプレミアに、アーデムのコルセットドレスを纏って来場。ブロンドヘアは巻いておろし、キツ目のアイメイクをオン。時代を超越した美しさを見せた。
■ミア・ゴス＆ジェイコブ・エローディ
ギレルモ・デル・トロ監督による『フランケンシュタイン』で共演するミア・ゴスとジェイコブ・エローディ。ミアは、黒いサッシュのディテールが施された白いホルターネックドレスを纏い、女神のようなルックを披露。一方ジェイコブは、ネイビーのダブルブレストスーツに白いシャツを合わせ、赤いポケットチーフを差してポーズを取った。
■チャーリー・XCX
『Sacrifice』にカメオ出演している関係で、映画祭に来場した歌手のチャーリー・XCXは、サンローランによるモスグリーンのミニドレス姿を披露した。艶やかな生地感と裾のレースがスリップドレスを思わせるが、実はパンツスタイルのボディスーツ。シアータイツと、サンローランのバックストラップシューズを合わせた。
■リリー・ジェームズ
主演映画『スワイプ：マッチングの法則』をお披露目したリリー。16Arlingtonによる、スカートにギャザーのディテールが施された黒いストラップドレスを纏い、ブレスレットとリングで輝きを添えてポーズ。栗色の髪の毛は毛先をふんわりと巻き、ピンクベージュのリップを基調としたメイクで、都会的な美しさを披露した。
■スカーレット・ヨハンソン
監督デビュー作『Eleanor The Great（原題）』をひっさげ、トロント入りしたスカーレット。レッドカーペットでは、ハレの日に相応しく、ヴァレンティノのアレッサンドロ・ミケーレによるロマンティックなピンクのドレスをチョイス。大胆に開いたドレスの背中には、大きなバラと子羊がモチーフの巨大タトゥーが堂々覗いていた。髪の毛はタイトにまとめ、Messikaのジュエリーをオン。足元にはプラダのサンダルを合わせた。
■アンジェリーナ・ジョリー
新作映画『Couture（原題）』をお披露目したアンジェリーナは、ガブリエラ・ハーストによるブラウンのマキシ丈ダブルブレストコートに、シアーなタイツと黒いパンプスを合わせ、美脚をのぞかせるポーズを披露。2012年のアカデミー賞授賞式で話題をさらった“ドヤ顔美脚ポーズ”を13年ぶりに再現し、注目を集めた。
