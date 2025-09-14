¡ÖÅê¤²¤¿¸å¤¬´°Á´¤Ë¡Ä¡×¡¡TBSÃæ·Ñ¤ÇÏÃÂê¡¢±ßÈ×Åê¤²½÷²¦¤Î¡ÈÍ¥²í¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¡É¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥À¥ó¥¹¡×¡ÚÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Û
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤¬³«Ëë
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤¬13Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï1991Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¡¢34Ç¯¤Ö¤ê¡£½÷»Ò±ßÈ×Åê¤²Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥Ð¥é¥ê¡¼¡¦¥ª¡¼¥ë¥Þ¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÍ¥²í¤ÊÅê¤Æ¤¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2021Ç¯Åìµþ¡¢2024Ç¯¥Ñ¥ê¤È¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥ª¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Í½ÁªBÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢1ÅêÌÜ¤ËÍ½ÁªÄÌ²á¥é¥¤¥ó64¥á¡¼¥È¥ë¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë66¥á¡¼¥È¥ë07¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤À¡£
¡¡¾¯½÷»þÂå¤Ë¥Ð¥ì¥¨¤ä¥À¥ó¥¹¤ò¤¿¤·¤Ê¤ó¤À¥ª¡¼¥ë¥Þ¥ó¡£Åê¤²½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ëº¸Â¤ò¿¤Ð¤·¤Æ²óÅ¾¤·¡¢¸åÊý¤Ë¤Á¤ç¤ó¤ÈÃå¤¤¤¿¡£
¡¡TBS·Ï¤ÎÃæ·Ñ¤ä¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¤¦¤Ã¤È¤ê¡£X¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¥Ý¡¼¥º¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÅê¤²¤¿¤¢¤È¤Î¥Æ¥ó¥Æ¥ó²óÅ¾¤¬´°Á´¤Ë¥Ð¥ì¥¨¡ª¡×¡ÖÅê¤²¤ë»ÑŽ¤¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ååºÎï¤ä¤Í¤§¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤ï¡×¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Þ¥ó¤Î±ßÈ×¤ÎÅê¤²ÊýÁÇ¿ÍÌÜ¤Ë¤ß¤Æ¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ï14Æü¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï2022Ç¯¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñÆ¼¡¢2023Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¶ä¡£Èá´ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
