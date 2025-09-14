★中山２Ｒ・２歳未勝利の馬トク激走馬＝ムーンリットレイン

初戦は中京の６ハロン戦で５着に敗れたアドマイヤムーン産駒。中団追走から最後の直線では最後方までポジションを下げながら５着まで盛り返した。

激走馬にピックアップされた要因は「このレースに向く体形」と「脚長で推進力ある」の２点。中山へのコース替わりがプラスに出るとジャッジされた。

鞍上には、夏の北海道シリーズで最終週の４勝など絶好調だった３年目の小林美駒騎手。前走より２キロ減の騎手起用ならひと押しが十分見込める。

★阪神７Ｒ・３歳上１勝クラスの馬トク激走馬＝ジェルブロア

２戦目の小倉で初勝利を挙げたキズナの牝馬。初戦と違ってスタートが決まると中団の前めにつけて、最後は流す余裕もある

馬身半差の勝利だった。

昇級初戦の前走は距離を２０００メートルに延ばしたが、好位から運んで残り２００メートル地点でガス欠になったように少し距離が長かった印象を受ける。

今回は「ペースメーク力が高い」と「距離変化で好転」が激走馬に挙がった要因。鞍上の松山弘平騎手がバイタルジョッキーに選ばれている点も見逃せない。

★阪神１２Ｒ・ ３歳上１勝クラスの馬トク激走馬＝ワイルドブッター

４走前に未勝利をクリア。昇級後は１０００から１８００メートルまで起用されるなど距離適性を模索してきたが、やはり短距離が最もフィットしているようだ。

５ハロン戦の前走は発馬ひと息で序盤から後方追走を強いられたが、直線では厳しい位置取りから大外一気の末脚を披露。上がり最速３４秒９で６着まで追い上げて見せた。

激走馬の要因は「前走より枠順が好転」と「馬体重あり馬格上位」の２点が挙がっている。前走の末脚を引き出した高倉稜騎手がバイタルジョッキーに選ばれた点も心強い。