歌手の美川憲一（79）が13日、自身のSNSなどを通じて、洞不全（どうふぜん）症候群と診断されたことを公表した。11日にペースメーカーの取り付け手術を終え、現在は入院中。「少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します」などと決意の思いを寄せた。



同症候群は心臓のペースメーカーの役割を果たす洞結節の機能が低下し、心拍に異常が生じる病気。美川が自身のインスタグラムにつづった報告によると、最近めまいなどの症状があり、病院で検査したところ発覚したという。



美川は「急なご報告となり、大変申し訳ございません」と謝罪し「少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します」とつづった。今後については「退院して落ち着きましたら、改めてご報告いたしますので、静かに見守っていただければ幸いです」とした。



報告全文は以下の通り。



◆ ◆

皆様へ



この度私事で恐縮ですが、最近めまい等があり検査しましたら、洞不全症候群（どうふぜんしょうこうぐん）と解りました。



9月11日に、ペースメーカーの取り付け手術が無事に終わり、現在入院しております。



急なご報告となり、大変申し訳ございません。

少しでも早く元気に仕事復帰できるよう日々努力致します。

退院して落ち着きましたら、改めてご報告いたしますので、静かに見守っていただければ幸いです。

今回の件でご心配ご迷惑をおかけした関係者、ファンの皆様に心よりお詫び申し上げます。



美川憲一

◆ ◆



（よろず～ニュース編集部）