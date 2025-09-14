「山上徹也の安倍元首相殺害」が「統一教会の解散命令につながった」は大間違い…「犯人の思う壺論」の”論理的破綻”とは

オールドメディアはなぜ信用を失ったのか?

追及・糾弾一辺倒ではなく、ときに相手を思いやり、事件や騒動の当事者たちの胸の内を引き出す鈴木エイト――。取材者でありながら当事者となることへの責任をまっとうし、自らの使命と向き合う覚悟を日々忘れない。そんな鈴木エイトの作品は「私小説」ならぬ「私ノンフィクション」と評される。

さまざまな会見で「NG記者」となりながら真実を追い続ける著者が独自の取材手法をはじめて明かし、この時代の報道の問題点、ジャーナリズムのありかたを模索した『NG記者だから見えるもの』より一部抜粋・再編集して、本当に知るべき日本の深層をお届けする。

『安倍元首相襲撃犯「山上徹也」が社会を変えたのではない…「犯人の思う壺論」が「権力者の詭弁」にすぎないワケ』より続く。

太田光の“危険な発言”

統一教会への解散命令を東京地裁が出した週に、私も出演した2025年3月30日の「サンデージャポン」（TBS系）でMCの太田光氏がこう発言した。

「いまだに気になっているのはきっかけですよね。安倍総理の暗殺がきっかけになってこういった問題が起きて、それがなければおそらく今回の解散命令がここまでスピード感を持っておこなわれることはなかったと思う。

それはテロがある意味有効に、このケースに関してはある意味有効に、いろんな自民党との関係なんかが全部重なったものだから、ある意味有効に効果を持ってしまったことの一つの実例だと思うし、力による現状変更っていうのは絶対に成し遂げられないんだとはもう言えないと思う。それは綺麗ごとであって、現実それがなければこういうことにはならなかった。

マスコミもそういう衝撃的なことがなければ取り上げないという事実は、我々飲み込みづらいけど飲み込まなきゃなんなくて、そうでなくて暴力ではなくてここまで行けるためにはどうすればいいかというと、吸い上げにくい衝撃的でない段階で我々マスコミがそういうことを俎上に載せる、テーマに挙げる、弁護士連絡会の人たちが主張していたことをやっぱり政治家なりなんなりが安倍さんが暗殺される前に、問題意識として持つっていうことが重要だし」

太田氏の発言はメディアの問題に比重がある。その意図自体は解るのだが、安倍晋三元首相銃撃事件と解散命令を繋げてしまうことは、やはり議論としては危うさがあるため、こう指摘した。

「それを指摘してきました。だから、こういう事件がここまで追い込まれる前にこういうことちゃんとやらなきゃいけなかったのが、なされてなかったことが問題であって。テロによって社会が変わったのではなくて、こういうことにまで追い込んでしまったことが問題なんです。そこを繋げてしまうと、ちょっとまた別の議論になってしまうので、そこは気を付けたほうがいい」

言論によって是正する前に事件が起こってしまったことを問題視すべきである。太田氏は短絡的に繋げたわけではないが、受け取る側はそう思ってしまうだろう。

“トンデモ論評”への危機意識

メディアの放置が重大事件の一因であるならば、多角的にあらゆる側面を徹底的に報じるべきであり、「この報道はすべきではない」と横やりを入れる人たちの目的がどこにあるのかを見極めることが重要だ。

私の場合は、ニッチな問題、オワコンだと思われていた統一教会問題、統一教会と政界の関係をただ一人継続して追及してきたことから評価を受けた。「思う壺論」を適用すると、私の仕事自体が、重大事件がなければ日の目を見なかったことになり、一切、その評価自体をすべきでないとなる。

一見、判りやすい体裁を取ってくるこの手の“トンデモ論評”には気を付けるべきである。

元首相銃撃事件が起きたことをもって、元首相とカルト教団との関係を報じるべきではなかったとはならないはずだ。報じるべき社会問題があればメディアは報じるべきであり、是正すべき問題があれば行政や政治家は動くべきなのである。

現象の前後をただ繋げることと、論考することは別だ。前後関係と因果関係の混同はこんなところでも起こっている。

大きな事件が起こってから、ようやく社会が問題と背景を知る。そんな状況を変えていくために、ジャーナリズムはある。

奈良県警の「思い込み」

記者としてものごとの真贋を見抜くことの重要性が問われた事例を改めて挙げておこう。

安倍元首相銃撃事件の犯人が確保された直後の弁解録取を経た奈良県警の山村和久捜査第一課長の記者会見での発表を覚えている人はどれくらいいるだろう。それは、こういうものだった。

「逮捕後の取り調べ、逮捕時の弁録については、特定の団体に恨みがあり安倍元首相がこれと繋がりがあると思い込んで犯行に及んだ旨、本人が供述しております。なお詳細については差し控えさせていただきます」

この「思い込んで」という言葉が使われたことに違和感を抱くことができたか否か。私は“思い込んで”いたのは取り調べを行った警察関係者のほうだと即、見抜いた。そんなことも報道にかかわる者としての洞察力が問われる場面だ。

