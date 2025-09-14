「この光景、忘れない…」母がもう一度見たいと願った“たった一枚の写真”に9.9万人が涙した理由【ママリ】

赤ちゃん時代はあっという間

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

赤ちゃん時代は一瞬一瞬がかわいくて、「このまま時よ止まれ！」と思うほどです。ふにゃふにゃ赤ちゃんの首が座り、はいはい、つかまり立ちをへて、子どもはどんどん成長します。もちろん成長はうれしいですが、赤ちゃん時代が過ぎていくのは寂しさも感じるものです。





かわいい瞬間を残そうと、子どもの日常を撮影している方も多いでしょう。らに☺︎🐣7mさんも、お子さんの写真を撮影し、その愛らしさに浸っていました。

もう一度この景色を見たい…

赤ちゃんならではのふっくらとしたホッペと、かわいいおしり、むっちりとした足、どれを取っても愛おしくてキュンとしますよね。後ろ姿だけでこんなにかわいいなんて、本当に最高の瞬間なのではないでしょうか。



この投稿には「赤ちゃんのかわいさが、あますところなく表現されてる素晴らしい写真」「かわいすぎる姿」「子どもは宝」などのリプライが寄せられています。らに☺︎🐣7mさんの投稿写真を見て、「私も子どもの赤ちゃん時代の写真を見返しました」という声がたくさん上がっていました。



今日という日も、未来の自分から見れば宝物のような日。育児中の幸せをかみしめようと思わされる、愛情いっぱいのお写真でした。

いざという時のための「避難訓練」

地震や水害など災害はいつくるかわからないもの。いざという時のために備蓄をしたり、ハザードマップや避難場所を確認するなど、家族みんなでいざというときに備えることが大事ですね。



小学校では、災害時を想定して引き取り訓練を行っているところもあると思います。投稿者・まぼ(@yoitan_diary)さんがお子さんを迎えに行ったところ、とてもかわいらしい光景に遭遇したようです。

小学校の引き取り訓練。

こびとさんたち、8割がヒモをしゃぶってた。



防災頭巾の出番が来ませんように。

イラストで描かれた小学生の様子はカラフルな頭巾をかぶったこびとそのもの。しかも8割がひもをしゃぶっていたというのは、かわいすぎる光景ですよね。とはいえ、まぼさんが言うように防災頭巾の出番は来ない方がうれしいもの。備えは大事ですが、その備えを使わずに済むのが喜ぶべきことだということを実感させられる光景ですね。



この投稿に「赤白帽のゴムもしゃぶる」「自分もやってた」という共感コメントがついていました。小学生になっても、口元にひもがあればしゃぶってしまうのはあるあるなよう。また、親目線で「ほっこりした」などの声もたくさん寄せられていました。児童のかわいい姿に癒やされるとともに、日ごろの備えの大切さについて考えさせられる投稿ですね。

子どもの変化に気づいて受診してみたら

赤ちゃんの体調の変化は、本人が言葉で言い表せないだけに汲み取るのが難しいものですよね。どの程度のことで受診したらいいのか悩むものでしょうし、受診の判断だけでも悩みは尽きないのではないでしょうか。



5か月の息子さんのママである投稿者・あーてゃ☺︎5m(4/8)🦖さん。息子さんが耳を気にする様子が気になり、病院に連れて行ったそうですが…。

なんだか最近耳を気にするから

耳掃除してもらわなきゃか？とおもって病院に行ったの。



診断名：耳を見つけた



み み を み つ け た

耳を気にすることに対する診断はまさかの「耳を見つけた」だったというあーてゃ☺︎5m(4/8)🦖さん。自分の耳を見つけ、つい気になって触っていたのかと思うとかわいいですよね。



この投稿に「こんな診断名あるんですね」「ほっこり」「耳は自分で見えないもんね」などのリプライがついていました。赤ちゃんが「これ何だろう…」と思いながら耳を気にしていたのかなと思うとかわいすぎますよね。



大人には気づきにくい赤ちゃんの日々の成長を感じ、心が温まるようなエピソード投稿でした。

