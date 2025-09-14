”高級車が行き交う街”と化した「ニセコ」…倶知安・ニセコ両町に移住した「外国人住民の人数」

今や世界的なスキーリゾート地となった北海道ニセコ。

世界中の富裕層スキーヤー・スノーボーダーを惹き付ける魅力は一体何なのか。なぜ観光・レジャー産業が大打撃を受けたコロナ禍下でも、ニセコだけが投資・開発され続けたのか…。そこには「客数より収益、消費より投資」が回す、新しい経済の姿があった。

国内外リゾート・富裕層ビジネス・地方創生にまで精通した著者が、ニセコの今と未来を徹底解説。2020年刊行『なぜニセコだけが世界リゾートになったのか』を一部抜粋・再編集してお届けする。

10年で観光客は2倍以上に…

2018年度のニセコエリア（俱知安町＋ニセコ町）の外国人宿泊客延べ数は68万2163人と過去最高を記録した。2019年度の外国人宿泊客延べ数は、コロナ禍のため、2020年2月以降にインバウンドが急減したことが響き、55万1693人にとどまっている。それでも10年前の2010年度の同約24万人に比べ、2倍以上に増加している。

2019年度におけるニセコエリアの外国人宿泊客延べ数における主な国別の内訳をみてみると、豪州が10万8291人、中国が10万2720人、香港が7万8771人となっており、以下、シンガポール、米国、タイ、台湾、英国、韓国、マレーシアなどからの宿泊客が占めている。

その他、フランス、ドイツ、ニュージーランド、スウェーデン、ロシア、インドネシア、フィリピンなどからの宿泊客も増えてきており、まさに世界中から人々がニセコを訪れていることがわかる。

増加する外国人定住者や季節労働者

ニセコでは、ランボルギーニ・ウルスが颯爽と走り去り、ポルシェ・カイエンなど高級車に乗った札幌ナンバーの富裕層や家族連れも多い。定住者や移住者など、豪州や英国などを中心に外国人も思いのほか多い。

実際のところ、俱知安町の人口1万5351人のうち外国人住民は1071人であり、ニセコ町の人口4958人のうち外国人住民は284人だ（2020年7月末）。両町合わせて1355人がニセコで暮らしている。

なお外国人住民は、例年スキーシーズンになるとホテルや飲食店などで働きながらスキーも楽しむ季節労働者が数多く転入し、春先には転出するパターンを繰り返しており、たとえばコロナ禍前の2019年12月末では、両町合わせて3132人と、2020年7月比で3倍近くの外国人が働き暮らしていたことになる。

