彼女の“本性”を見てしまった。お店でクレーマーと化すママ友、距離を置いてもいい？【ママリ】

普段の顔とのギャップに恐怖

ママ友がお店で店員さんへクレームを言っていました🥶

普段と全然キャラが違い、モンスターでした…。

その場で子供にもヒステリーに怒鳴っていてそのママ友の事が怖くなりそれから避けています😢ばったり会えば挨拶をしますがこちらから話しかけるのが怖いです…地雷を踏みそうで😓このままフェードアウトしてもいいでしょうか。それとも一度仲良くなったのなら仲良くするべきでしょうか？

投稿者さんは、近所のお店で店員さんともめているママ友を発見。いつもの雰囲気とは異なり、モンスターのような怖い態度でクレームを言っていたそうです。子どもにもヒステリーになって怒鳴る姿を見て、いつか自分も同じように怒られるのではないかと恐怖心を抱いたといいます。



やさしい人だと思っていたママ友の怖い一面を見ると、本性を知ってしまったと怖くなりますね。挨拶はできるけど、なんだか避けてしまうという投稿者の気持ちも理解できます。

クレーマーのママ友にさまざまな声が

この投稿にママリでは、さまざまな声が寄せられていました。その中には、「小学校が別ならフェードアウトする」との意見がありました。

小学校別なら私だったら迷わずフェードアウトします💦

投稿者さんとママ友の子どもは小学校が別の学区のため、後2年で直接的な関わりはなくなるそうです。



小学校まで同じだと急に話さなくなったり避けたりするのは不自然に思われてしまいますが、小学校で離れるのであれば少しずつ関わりを減らしても問題はないでしょう。送り迎えの時間でよく会う場合は、その時間は避けて物理的に会わなくするというのも1つの方法といえます。



そのほかには「会ったら話すくらいにする」との声もみられました。

会った時に話すくらいの感じでいいかなと思います😊

店員さんや子どもに怒鳴るようなママ友ですから、あからさまに避けてしまうと別のトラブルの原因になる可能性があります。残り2年の保育園生活を平和に乗り切るためにも、自分から関わるのはやめて、会ったときは挨拶だけ、話しかけられたときも軽くあしらう程度にするとよいかもしれません。



一度は仲良くなったママ友でも、価値観や行動の違いに戸惑うことはあるものです。他人への態度や言動に強い違和感を覚えたときは、我慢して付き合い続けるのではなく、少しずつ関係性を見直すとよさそうですね。

