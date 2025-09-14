【91歳女性の事例】多くの人が悩む「おひとりさまの最期」…死亡「届出人」の実態

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

死亡「届出人」の実態

岡田みどりさん（仮名）は、自身の死後の葬儀や死後事務を託す「死後サポート」の委任契約を、エンディングセンターとしている。「お墓もお葬式も全部決めて、安心なんだけど、一番大事なお葬式の日取りが決まってないのよね」（笑）。

ウィットに富んだ話し方をする岡田さんは、「私は家族否定派だから」という言葉をよく口にする。その理由を、こんなふうに言う。

「母が、私が5歳のときに亡くなって、その後、妹を連れて転々と疎開し、小学校4年で終戦。疎開から帰ってきたら、主婦代行ですよ。だから本当に、家庭生活に夢みたいな時間をもてなかった。着るものや食べるものだって、自分で工夫した。小学生の頃から絶望的だったの（笑）。だから夫婦揃って生活することがまったく頭になかった」

そして次のように続けた。「でもね、これまで生きてきて、間違ってなかったと思う」と、未婚を通してきたことに「後悔はない」と言い切る。

晩年は、妹とサービス付き高齢者向け住宅に住んだ。ところが、妹のほうが先に亡くなってしまった。兄はいることはいるが認知症の症状がある。兄の子は海外で暮らしているので頼れない。ひとりになった岡田さんは、行政書士と任意後見契約をした。兄も妹も認知症になったので、自らも今後のことを考えて契約を交わしたのだろう。

最晩年は、転んで頸椎を痛め、しばらく寝たきりになった。最終的に介護と医療の両方がある病院に移った。その後、認知症が出てきて、後見人の業務が始まった。先々の準備をして、ひとりで生きることを見事にやり遂げた人だった。

ついに91歳のとき、お亡くなりになった。知らせを受けたエンディングセンターが葬儀や火葬の日取りなどを決めるとき、後見人も同席した。喪主はエンディングセンターであるが、死亡の「届出人」は、後見人が岡田さんから委任されていた。「届出人」欄に、後見人の名前と必要事項を記し、葬儀社の人が役所に死亡届を出しに行ってくれた。

ところが、後見人の書類に不備があって受理されなかった。ただ後見人であるだけでは「届出人」にはなれない。任意後見契約の際に「登記事項証明書」を作成するが、その中で岡田さんより「届出人」になることを委任されている文言がなければ「届出人」になれない。岡田さんの場合、委任していたので、そこには問題がなかった。

