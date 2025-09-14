習近平政権は1日1300件以上も汚職を徹底摘発…胡錦濤時代の「賄賂まみれの官僚」との大きな違い

中国人は何を考え、どう行動するのか？

講談社現代新書の新刊『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』では、日本を代表する中国ウォッチャーが鋭く答えています。

本記事では、〈中国人には理解できない「日本の文化」…日本人が知らない中国人の思考法〉に引き続き、胡錦濤政権と現政権の比較をしていきます。

※本記事は、近藤大介『ほんとうの中国 日本人が知らない思考と行動原理』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

柔軟だった胡錦濤時代

習近平政権は、党中央（習近平総書記）による一糸乱れぬ統率を旨としている。党中央がすべての決定を行い、中央でも地方でも官僚たちは、それらをひたすら忠実に実行することが求められる。

だが、その前任の胡錦濤政権は、少し違った。党中央が決めるのは、大まかな方向性だけだった。

一例を挙げると、胡錦濤時代後期の2009年に、温家宝首相が「中国も日本のようなアニメ大国を目指す」とぶち上げた。すると、実際にどうやってアニメを振興させていくかは、各部署が考えて実行していった。

文化部はアニメのイベントを後援し、教育部は大学でのアニメ教育を奨励し、財務部はアニメ関連企業の税金を減免し、北京市石景山区は「アニメ基地」を設立した。

こうした胡錦濤政権の手法のメリットは、権限を委譲された個々の部署や官僚たちがヤル気を見せることだった。中国の官僚にはアイデアマンが少なからずいて、自由闊達に政策を進めていく。北京でそうした姿を目の当たりにしながら、四角四面な日本の官僚と比べて、彼らの柔軟性と創造力に敬服していたものだ。

「中国の特色のある消費税」

一方で、デメリットもあった。最大のデメリットは、腐敗が蔓延ることだ。当時は「全民腐敗」という言葉が流行語になったが、権限を持った官僚たちが私腹を肥やしたのである。官僚の腐敗は、「中国四千年の伝統」とも言える。

それでも、中国の官僚は律儀なもので、賄賂を積めば即行動してくれた。そのため、日系企業の間では「中国の特色のある消費税」と呼んでいた。まさに賄賂が「社会の潤滑油」となっていたのだ。

それが習近平新時代に入ると、共産党総書記に就任した翌月（2012年12月）に、通達第一号として「八項規定」（ぜいたく禁止令）を発令した。

そして、「トラ（大幹部）もハエ（小役人）も同時に叩く」として、腐敗防止の大キャンペーンを展開した。換言すれば「官僚の逃げ場を塞いだ」のである。

以後、党中央規律検査委員会と国家監察委員会が立件した数は、10年間で464万8000件！ 一日平均1300件近くも摘発したのだ。

