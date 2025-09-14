「膳所はド田舎ではないけれど…」′90年代「ビーイングブーム」の仕掛け人が「垢抜けない音楽」を作り続けた理由

日本の音楽業界が最も輝いていた'90年代、ヒット曲を連発し社会現象を巻き起こした音楽事務所がある。その名は「ビーイング（現B ZONE)」、B'zのデビューやB.B.クィーンズ『おどるポンポコリン』のヒットを足がかりに、ZARDやWANDS、T-BOLANなど次々とビッグアーティストを世に送り出してきた。ビーイング創設者の名は長戸大幸、音楽史に名を刻むプロデューサー、そして「芸能界のドン」のひとりであることに疑いの余地はないが、その素顔を知る者はすくない。話題沸騰のノンフィクション・田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』より、長戸への貴重なロングインタビューの内容をお届けしよう。

細野晴臣の音楽と比べて

バンドは一つの組織でもある。才能の多寡、演奏技術の高低はあれど、ミュージシャンはみな音楽へのこだわりがある。リーダーはメンバーのやりたい音楽の最大公約数を探りながら、方向性を決めていく。ここがソロアーティストとの違いである。

バンドリーダーは、個性の強い、平たく言えば我が儘な人間たちを束ねなければならない。チームビルディングである。長戸さんは子どもの頃からその訓練をしていたんですね、と口を挟むと「その通り。それだけやってきた」と長戸は深く頷いた。

また、全てではないが、長戸の関わる音楽には、どこか垢抜けしない部分がある。そこを音楽を突き詰めたい人たち、感度が高いとされる人たちは、鼻で笑うだろう。彼らが好むのは、長戸よりも一つ年上、細野晴臣のようなミュージシャンかもしれない。細野はティンパンアレー、はっぴいえんど、そしてイエロー・マジック・オーケストラのメンバーとして、国内外のミュージシャンから一目を置かれてきた。

あるとき、細野晴臣やその周りのミュージシャンをどう思いますか、と聞いたことがある。

「ぼくはあんまりいいとは思ったことないです」と言った後、こう続けた。

「極端なことを言うと、彼らはベンチャーズに影響を受けていたとしても受けたと言わない人たちなんです。言ったら恥ずかしいと思っている」

ぼくはGS(グループサウンズ)、演歌が好きだとはっきり言えると笑った。

カラオケボックスに似合う音楽

滋賀県生まれも関係しているかもしれませんね、とぼくが言うと、「そうかもね」と頷いた。細野は東京の港区生まれだ。

「京都の人は京都人というプライドがある。ぼくは(同じ関西ではあるが)京都人ではない。大津の膳所(生まれ)。膳所はド田舎ではないけれど、大都会ではない。東京の人って東京タワー行かない。東京タワーに行くのは田舎者だって言う。でも東京タワーに行ってみたい人は沢山いる。その感覚が東京の人には理解できない」

日本人の大部分が住むのは、大津のような衛星都市、あるいは地方都市である。車がひっきりなしに走る幹線道路沿いにファミリーレストラン、家電量販店、パチンコ店、そしてカラオケボックスが並ぶ街だ。ビーイングの楽曲は、尖りすぎておらず、カラオケボックスに似合う。だから大衆に広く受け入れられた。

長戸の執務室の棚には、オールディーズのシングルレコードがファイルボックスに入れられて並べられている。彼が中学生時代からお小遣いを節約してこつこつ集めたコレクションである。アルバムではなく、シングルなのが長戸らしい。オールディーズのヒット曲には大衆に受ける音楽の要素が詰め込まれていると長戸は考えている。

