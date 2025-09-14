多くの人が知らない、硫黄島「定住困難」は秘密会で決まったという「厳しい現実」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

委員一人を残して交代

これまで年2回のペースで行われてきた会議だったが、第7回会議の開催は1年後だった。〈会議次第〉によると開催日は1982年5月26日だ。議事は、1980年度以降に行った火山活動など各種調査結果についてだった。発言要旨はなかったため、どのような議論が行われたのかは分からない。

目を引いたのは、委員名簿だ。東京都の元副知事で小笠原協会会長の太田和男以外は全員入れ替わっていた。名簿の最上段は当初、元警察庁長官の〈柏村信雄〉だったが〈山野幸吉〉に入れ替わっていた。どこかで見聞きした氏名だと思い、頭を巡らせると、すぐに思い出した。

小委員会の上部組織である小笠原諸島振興審議会の会長だ。調べると、沖縄の本土復帰関連の対応などを担った沖縄・北方対策庁の初代長官を務めた元官僚だった。小委員会の設立から3年経っていたとはいえ、議論の深まりを重要視するならば、このような総入れ替えに近い形での委員の交代は行わなかっただろう。

この背景には何があったのだろうか。疑問は晴れることはなかった。

「定住困難」は秘密会で決まった

第8回会議もまた、開催は1年後だった。開催日は1983年4月25日。議論を急ぐどころか事実上、結論をできるだけ先送りにしようとしている印象だ。1979年の議論開始から既に4年が過ぎ、強制疎開時に40歳だった旧島民は80歳に差しかかる年齢になっていた。

第8回会議の会議要旨。会議の冒頭、注目すべき発言があった。次の通りだ。

〈開会に際して、本日の小委員会の性格についてお願いしておきたい。

（1）秘密会とする。配布資料は後程回収する。

（2）外部には、内容は勿論、開催の事実も秘してほしい。

（3）5月17日の委員会で、本日のことが話題になったら、「審理の前提となる……」と述べる〉

秘密会とは、公開が原則の会議を非公開で行うことを指す。発言者名は記されていないが、おそらく旧国土庁の担当者か、議事進行役を務める委員のどちらかだろう。

委員には二つの要請を行っている、一つは、話した内容を外部に漏らさないこと、もう一つは、配った資料を持ち帰らないことだ。

さらに、以後の会議でこの日の会議のことが話題になったら、こう答えてほしい、と口裏合わせまでしている。「……」は原文のままだ。会議要旨の担当者は、文字にしてはまずいと判断したのか、どのように口裏合わせしたのかを記録していない。

秘密厳守の中でこの日、何が話し合われたのか。それは旧国土庁側がまとめた〈硫黄島定住可能性検討調査〉の報告書案についてだった。

報告書案の結論はこうだった。

〈これまでに述べてきたような同島の厳しい諸条件をふまえると、硫黄島において、健康で文化的な生活を営むことが可能な地域社会形成のための整備は、極めて困難であると言わざるを得ない〉

回りくどい表現をしているが、「定住困難」という結論だ。この一文こそが、旧島民が帰島できない現状を完成させた原点ではないか。原点は旧島民不在の“秘密会”で示されたのだった。委員側はどう判断したのか。会議要旨には次の発言が記録されていた。

〈本小委員会は報告を了解として良かろう〉

本記事の引用元『死なないと、帰れない島』では、硫黄島の村が消えた日の出来事から始まり、全国に離散した島民と子孫はいまだに帰島が認められていない「ミステリー」に挑み、次々と知られざる歴史や事実を描いている。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

