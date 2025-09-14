巨人・田中将大、200勝目前で”引退危機”…データが暴く「衰えの正体」と「起用の最適解」

日米通算199勝に到達しながら、今季はわずか2勝にとどまる田中将大。

「勝ち星に恵まれない」という言葉だけでは説明しきれないほど、その立ち位置は複雑だ。チームはCS争いのさなかにあり、阿部政権は世代交代を加速させている。

楽天時代には日本一をもたらした“英雄”でありながら、巨人では生え抜きではない“外様”という視線も避けられない。

記録と戦力、情と理。そのはざまで求められる起用の正解とは何か──。

「必要最低限」の球威が足りない…苦境の大ベテラン

まず現在地。味方のエラーに泣いた試合があったのは事実だが、田中自身の投球にも余裕のなさが見える。田中将大といえば、かつてコントロールがズバ抜けていた。さらに、水準を大きく超えた球威のある直球と決め球のスプリットを活かし、奪三振の山を築いた。

渡米後はゲームメイク力を活かし、クレバーなピッチングを見せるなど、さまざまなスタイルで活躍したが、現在はプロの打者を抑えるための「必要最低限」の球威・球速が足りていないのは明確だ。田中のようなコントロール型の投手を見ても、最低限の球速・球威がない場合は打ち込まれるケースが増える。

さらに、球速や球威の不足による自信のなさから、四隅を狙いすぎて球数がかさみ、四球も増加しているのが明らかだ。制球力を示す指標「K/BB」を見ても苦戦は数字に表れている。ルーキーイヤーの2.88、2023年の2.13と比べ、今シーズンはわずか1.38。全盛期はもちろん、晩年に差し掛かってフルシーズン投げた近年と比べても大きく低下している。

二軍では一定の投球を見せているものの、一軍にいる打者のレベル差を考えれば、物足りなさが浮き彫りになっていると言える。

想定を超えたNPB投手の急速なレベルアップ

全盛期は日本人の中でもトップクラスの平均球速と制球力を誇り、特に2011年から2013年は敵なしの投球を見せていた。

MLBに移籍後も活躍を見せていたが、メジャー晩年からはストレートの球威が下がり、投球術で凌いでいくピッチングが目立っており、日本球界に復帰後も、力で抑えていくわけではなく、交わして抑えていくピッチングでゲームメイクをしていた。

しかし、相手チームの打者が一定以上のレベルになってしまうと、投球術で交わしていくにしても、一巡目で限界を迎えてしまい、打ち込まれるケースが見受けられた。

その後のシーズンも、NPBの打者に攻略されていくこととなった。近年は投手のレベルが全体的に上がり、平均球速が高速化してきたことも含めて、必要最低限のラインが上昇したと見られている。

たとえばNPB全体の平均球速は、田中が渡米後の2014年から2025年現在を見ても急激に上昇している。2014年は141.5km/hを記録していたが、2025年は8月時点で147.1km/hを記録している。そのため、球威・制球ともにピーク時を前提にした投球は成り立ちにくく、走者を背負った場面で打球が強くなりやすいのだ。

結果としてイニングの中で失点が膨らみ、ゲームプランが崩れる。ファンから厳しい声が出るのは、単なる結果論はもちろんだが、内容面の不安が透けて見えるからだ。

DeNA戦で200勝なるか？5回・80球の「ショート先発」がカギ

では、巨人はどう使えば勝てるのか。答えは明確で、ショート先発である。5回・80球の「ショート先発」が現実解。相性の悪さをどう克服するか、球界全体が注目する試金石の登板だ。

二巡目以降での失点膨張リスクを抑えつつ、試合の入口で相手上位を抑える価値を最大化する。勝負どころで躊躇なくスイッチできるよう、ロング対応の中継ぎをセットにしておくことも前提だ。

さらに、野手陣は打力も重要だが、打たせて取る田中をフォローするためにも、ディフェンス力を最大限に活かすことがポイントになっていく。興行を考えると、幼なじみである坂本勇人を三塁手でスタメン起用することも視野に入れていくだろう。

また、相手との相性も見逃せない。開幕後の4月3日の中日戦では、のらりくらりと抑え、移籍後初勝利をあげた。その後の8月13日の中日戦も5回3失点で試合を作ってみせた。だがDeNAに対しては4月に登板し、2回6失点と打ち込まれてしまった。

前回一軍登板した8月28日の広島戦も打ち込まれており、9月15日登板予定のDeNA戦は背水の陣で挑むことになる。すでに阪神のリーグ優勝は決まっているが、クライマックスシリーズでのホームゲーム主催権がかかるため、両者はフルメンバーで挑むだろう。

ただ、田中には長年の実戦で培った経験や、打者との駆け引きなど、熟練たる投球術がある。そのため、5回まで最少失点に抑える形で試合を作ることができれば、十分に勝ち星を記録する可能性はある。

チームのサポートと打線の援護、そして自らの投球術をうまく活かすことができれば、この試合で200勝も十分現実的だと言えるだろう。

阿部巨人の選択──記録か、勝利か

世代交代を進める阿部政権の中で、田中の役割をどう設計するか。200勝の花道と2位争いのリアリズムが交錯する。

若手にイニングを与えて育てる思想と、CSを狙う即時性はトレードオフになりがちだが、役割の再設計によって両立の余地は生まれる。

「引退」の二文字が取り沙汰されるのも、このタイミングならではだろう。ただ、こればかりは本人と球団の対話の領域であり、外から断じるべきではない。重要なのは、200勝という記録とチームの勝利を対立軸に置かない運用を実現することだ。

ショート先発であれ緊急ロングであれ、田中が効く局面をつくり続ければ、記録は副産物として近づいてくる。逆に、花道を優先して長い回を無理に背負う運用をすれば、チームも本人も消耗するだけだ。

楽天時代、田中は日本一を決める舞台で「ゲームを締める術」を見せた。その本質は、圧倒的な球威だけではなく、状況を解きほぐす設計力にあったはずだ。いま必要なのは、その資質を時間と役割の使い方に置き換えること。

外様というレッテルも、年齢という現実も、「勝利」という共通言語の前では意味を持たない。9月の巨人にとっての正解は、田中を勝つための一員として再生することだ。それが、記録とチームの交点をもっとも現実的に切り取る道だと考える。

