欧米では”常識”なのに…なぜあなたの街に「何でも相談できる医者」がいないのか？日本医療が抱える「致命的欠陥」

ドラマの中だけの理想郷？ 私が経験した「専門医のはしご」

2025年は、松本潤さん主演のテレビドラマ『19番目のカルテ』が大きな話題を呼びました。特定の臓器や疾患にとらわれず、患者をまるごと一人の人間として診る「総合診療医」の姿は、多くの視聴者に新鮮な感動を与えました。

ドラマの中で主人公の徳重医師は、骨折で入院した患者が訴える喉の痛みから、命に関わる重大な疾患の兆候を見抜きます。患者の話にじっくりと耳を傾け、生活背景や家族構成まで含めた全体像から診断に迫るその姿は、まさに理想の医師像と言えるでしょう。

しかし、この理想は、なぜ私たちの日常からかくも遠いのでしょうか。

私自身の話をさせてください。私は甲状腺機能亢進症、前立腺肥大、喘息、睡眠時無呼吸症候群など、複数の慢性疾患を抱えています。それぞれの病気について、甲状腺、泌尿器、呼吸器・耳鼻咽喉と、異なる専門医に診てもらっています。

3ヶ月に一度、私は、これらのクリニックをひとつひとつ受診する必要があります。一つのクリニックで診察と会計を終えるのに2時間かかることも珍しくありません。私の身体は一つなのに、臓器ごとに扱われている。そんな思いをもった方は少なくないのではないでしょう。

このドラマが注目された要因として、日本の多くの人々が、私と同じように断片化された医療に不満や不安を抱き、「この先生になら何でも話せる」という信頼関係に基づいた医療を求めているのではと私は思います。一方で、政策立案者はしばしば「国民は専門医志向が強い」と語ります。

ただ、それは「総合診療」という選択肢を知る機会がなかったからに過ぎません。ドラマに注目が集まったことで、これまで潜在的に存在していた国民の真のニーズが可視化され始めてきました。人々は、自分の不調を何科の病気か自分で判断することなく、ありのままに相談できる医師を求めているのではないでしょうか。

「受診迷子」と「多疾患時代」―― 高齢化が突きつける医療の限界

私たちが直面している現実は、極めて深刻です。日本の高齢化率は総務省の「統計からみた我が国の高齢者」では、2024年時点で29.3%に達し 、2070年には国民の38.7%が65歳以上になるという、いわば「長寿協創社会」を迎えます。この人口構造の変化は、医療のあり方を根底から揺さぶっています。

高齢化がもたらす最大の変化は、「多疾患併存（マルチモビディティ）」の常態化です。ある研究によれば、65歳以上の約6割 、そして75歳以上に至っては約8割もの人々が、複数の慢性疾患を同時に抱えていると報告されています 。高血圧と糖尿病、心臓病と腎臓病、整形外科疾患と認知症といった組み合わせは、よくある組み合わせになっていきます。

しかし、日本の医療システムは、このような複雑な患者像を想定して設計されていません。戦後の日本が目指したのは、特定の臓器や疾患を深く掘り下げる「専門分化」の道でした。その結果、世界トップクラスの高度医療が実現した一方で、システム全体が臓器別の「サイロ」構造に陥ってしまったのです。

この構造的欠陥が、現代の患者に二つの深刻な問題を引き起こしています。

一つは「受診迷子」です。複数の症状が絡み合っている場合、あるいは「なんとなく調子が悪い」といった漠然とした不調の場合、患者は「一体、何科に行けばいいのか？」という最初の問いで立ち往生してしまいます。調査では、約5人に1人がこの「受診迷子」を経験したことがあると回答しています 。

もう一つは、「ポリファーマシー（多剤併用）」の問題です。複数の専門医がそれぞれ自分の領域の疾患に対して診ているため、多剤併用状態の高齢患者の処方の最終判断をだれかが総合的にみる必要があります。しかし、実態として、我々は臓器ごとの専門医療を受けています。

これらの問題は、個々の医師の能力や考え方などに起因するものではありません。20世紀の急性期・単一疾患モデルを前提に構築された日本での医療システムが、21世紀の慢性期・多疾患時代という現実に対応できなくなっている、という構造的なミスマッチに起因しています。

かつて日本の医療の強みであった「専門性」が、現在では「分断」の原因となりつつある。この静かなる危機に、私たちは目を向けなければなりません。

欧米の常識、日本の非常識――異なる道を歩んできた日本

今日の日本の医療が抱える課題は、世界的な潮流から見ると、その特異性がより一層際立ちます。歴史を遡ること約半世紀、1978年に世界保健機関（WHO）とユニセフ（UNICEF）は、当時ソ連領だったカザフスタンの首都で歴史的な国際会議を開き、「アルマ・アタ宣言」を採択しました。

この宣言の核心は、「健康は基本的人権である」と謳い、その実現のための鍵として「プライマリ・ヘルス・ケア（PHC）」の重要性を位置づけた点にあります。

PHCとは、人々が生活する地域社会に根ざし、健康増進、予防、治療、リハビリテーションまでを包括的に提供する、身近で総合的な保健医療サービスを指します。専門分化された高度医療だけでなく、誰もが最初にアクセスできる総合的なケアこそが、国民全体の健康水準を向上させるというものです。

一方、1970年代から80年代にかけての日本は、高度経済成長の真っ只中にありました。国全体の価値観が「専門化」と「技術革新」による成長を志向する中で、医療界もまた、最先端の専門医療技術を追求することに邁進しました。

もちろん、日本でも1978年には日本プライマリ・ケア学会の前身が設立されるなど、PHCの理念に共鳴する先駆的な医師たちは存在しました。しかし、彼らの声は、臓器別専門科が絶大な力を持つ日本の医学界の主流にはなりませんでした。

結果として、日本はアルマ・アタ宣言が示した「地域を基盤とする総合的なケア」という世界的な潮流とは異なり、臓器別専門医を地域に配置し、それらの臓器別専門医が連携して地域を面で支えるシステムを追求しました。この歴史的な経路の違いが、今日の日本の医療システムの特異な構造を生み出しました。

日本の戦後復興と経済成長を支えた「専門特化」という成功モデルが、医療の分野においては、現在の国民のニーズとの乖離を生む原因となりつつあります。地域で住民を支える「ジェネラリスト」よりも、高度な技術を持つ「スペシャリスト」を尊ぶ日本の文化的・制度的土壌が、総合診療の普及を阻む壁のひとつとして、これまで立ちはだかっていました。

どの診療科を受けるか、判断するのは患者？

日本での医療の受け方を外国の方に伝えると、驚かれることがあります。それは、日本には総合診療や家庭医療という、心身の全体を診る診療所・クリニックがほぼなく、日本の多くの方は、「自身で受診する診療科（内科・外科・泌尿器科・整形外科・・・）を選んでいる」という点です。

この背景としては、例えば、日本では主に臓器別専門医が診療所・クリニックを開設していますが、台湾や英国では、家庭医などがそれを担っています。そのため、台湾や英国では、日本のように、「どの専門診療科を受診するか事前に選ぶ」事態は多くありません。

日本台湾英国診療所の医師主に臓器別専門医家庭医（総合診療医）や内科医家庭医（総合診療医）

ドラマをきっかけに注目される総合診療医は、単なる医療の一分野ではなく、これからの日本の医療のあり方を左右する重要な鍵を握っています。しかし、その重要性にもかかわらず、日本で総合診療医がなかなか増えず、私たちにとって身近な存在とは言えない現実があります。

次回は、なぜそのような状況が生まれているのか、総合診療の普及を阻む具体的な「壁」について、日本の報酬制度や、私自身の政策提言の経験も交えながら、さらに深く掘り下げていきたいと思います。

・・・・・・

【もっと読む】『その筋トレのやり方、実は間違いかも…プロが教える「本当に効く」トレーニング法のスゴさ』

【もっと読む】95歳まで歩くために鍛えるべき「知られざる筋肉」があった…医師が教える「トレーニング法」