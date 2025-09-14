鎖国をぶち破ろうとした田沼意次……もし失脚しなかったら、日本は100年以上早く資本主義国家になっていた

前編記事：『べらぼう』ではついに失脚……老中・田沼意次の「律儀で真面目な仕事ぶり」が見直されたのはなぜか？より続く

ベンチャー企業家のアイデアを取り入れた

ロシアがアイヌとの交易目的で蝦夷地に接近していると聞いた意次は、1785年、蝦夷地開発の可能性を探検隊に探らせた。幕府はオランダや清、朝鮮以外との通商を禁じていたので、外交方針の大転換である。

「貿易を制限していた幕府の消極的な姿勢を改め、俵物（干した海産物を俵に詰めたもの）や豊富な銅を輸出し、金や銀を輸入しました。交易を拡大する政策の延長線上に、ロシアという未知の大国を見据えて鎖国体制を平然とぶち破ろうとする……意次は何とも大胆な人でした」

そう語る河合氏によると、通商政策に限らず、意次の政治スタンスは「縮小より拡大」。印旛沼の干拓工事では利根川から流れ込む水をせき止め、約17kmにも及ぶ堀割（水路）を作って水を抜き、大水田地帯をつくろうとした。その掘割も利用して物資を江戸湾へ運べば、経済効果は計り知れないとも考えたのだ。

相良藩（現・静岡県牧之原市）の藩主としても、意次は城下町の整備や製塩業の振興を進めた。田沼家の史料を所蔵する牧之原市史料館の長谷川倫和氏はこう語る。

「意次公の優れた点は、身分差をさほど気にせず、様々な情報や人材を駆使して、政策を立案・実行に移したことだと思います。平賀源内に鉱山開発をさせたのもそうですが、山師やベンチャー起業家のアイデアや技術を率先して受け入れた」

何事にも自由に挑戦できた田沼時代だからこそ、蔦屋重三郎（1750〜1797）は、新しい才能を世に送り出した「江戸のメディア王」たりえたのである。

アメリカの歴史学者も驚いた政策

意次は貨幣制度にも通じていた。東日本と西日本で統一されておらず、金銀交換の煩雑さがあった貨幣制度を一本化。南鐐二朱銀（8枚で小判1枚と交換できる銀貨）を流通させ、東西間の経済活動を活発化させようとした。

民に重税を課すことなく幕府財政を立て直し、通貨供給量を増やして景気を回復する政策は、今や「タヌマノミクス」とも評される。

こうした経済通ぶりを再評価したのが、実はアメリカの歴史学者だったと言うのは、東京学芸大学名誉教授の大石学氏である。

「意次は人々から金銭を少しずつ集め、財政難の大名らに貸し出す貸金会所、現代で言う中央銀行の設立まで画策していました。彼の政策を研究したイェール大学のジョン・W・ホールらが『田沼意次は近代日本の先駆者』と評価したことが'70年代以降にじわじわ伝わり、近年の再評価につながったんです」

だが、海外の研究者から注目された異才も、浅間山の大噴火と冷害による天明の大飢饉、嫡男・意知の暗殺、後ろ盾だった家治の死去、江戸の打ちこわしと、社会が混乱する中で失脚してしまう。

「経済優先の政策は、保守派の武士だけでなく庶民からも心理的な反発が起きました。意次の悪評の多くは、農業と風紀を重視し次の老中となった松平定信の一派によって、意図的に広められたんです」（歴史研究家の井手窪剛氏）

1786年の失脚後、もはや養えなくなった家臣を解雇するとき、意次は惜しげもなく残った財産を与えたという。その翌々年、70歳という生涯を閉じた。

もし意次がもう少し長く実権を握り、商業重視や対外開放政策が続いていたら――。

前出の河合氏が推測する。

「ペリーが迫る前に開国して、日本は国際社会の中に入ったと思います。同時期のイギリスでは産業革命が起きていましたが、それが波及して欧米列強と同じく産業革命を達成し、100年以上も早く資本主義国家になっていたかもしれません」

現在に続く日本の形を大きく変えていたに違いない。

「週刊現代」2025年09月15日号より

【こちらも読む】「1回遊ぶと50万円かかる、3回通って同衾」はウソだった!?……江戸の「吉原遊郭」そのべらぼうな実情

【こちらも読む】「1回遊ぶと50万円かかる、3回通って同衾」はウソだった!?……江戸の「吉原遊郭」そのべらぼうな実情