スマホ時代を生き抜くために、元グーグル社員が選んだ「魔法の道具」
スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）
一度スマホに手が伸びると、何も手につかないまま1日が終わってしまう
通知を確認しようとしただけなのに、気づいたらSNSを見ていて2時間が経っていた……。
家に帰ったらドラマを見ようとか、洗濯をしようとか、資格を取るために勉強をしようと思っていたはずなのに、一度スマホに手が伸びると、何も手につかないまま1日が終わってしまう。
そんな悩みを持つ人は多いのではないでしょうか。
スマホ時代を生きる私たちにとって、「つい気が散ってしまう」のは意志が弱いからではありません。
このことは、グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、多忙な毎日を乗りこなすための戦略をまとめた『とっぱらう』にも書かれてあります。
では、スマホ依存にならないために、彼らが実践していた行動とは一体何なのでしょうか。
「目立つタイマー」をセットする
貴重な1日の時間をスマホに奪われないために、元グーグル社員が実践していたのが、「目立つタイマー」をセットするという戦術です。
タイムタイマーとは、子どものために設計された特別な時計だ。
1分から60分までの時間を設定すると、時間が進むにつれて、残り時間を示す赤い円盤が少しずつ減っていき、完全に見えなくなるとタイマーが鳴る。
とてもシンプルだ。じつに天才的だ。時間を見える化できるのだ！
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
「タイムタイマー」を導入する。
たったこれだけで、時間を見える化することができ、スマホの誘惑から身をかわすことが楽になると彼らはいいます。
――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より
つまり「時間を目に見える形にする」ことで、スマホに気を取られる余地を減らすのです。
自分の時間をスマホに奪われているなと感じたら
本書では、「人をいかに依存させるか」に注力してきたはずの彼らが、スマホから距離を置き、自分の人生を取り戻すワザが紹介されています。
自分の時間をスマホに奪われているなと少しでも感じたら、「タイムタイマー」を生活に取り入れてみてもいいかもしれません。
意志の力ではなく、仕組みの力を借りる。
これが、スマホ時代を生き抜くために必要な“賢い方法”のひとつです。
（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）