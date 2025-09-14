伝説のプロデューサー・野田義治が明かす「大スター・いしだあゆみさんとの最後の思い出」

今年3月に亡くなったいしだあゆみさんは、歌手として活動する中で苦悶していた。元マネージャーが回想する、スターの素顔と栄光の軌跡。

「もう一回、マネージャーやってくれない？」

そうして俳優業が軌道に乗った頃に、僕はいしだあゆみさんのマネージャーから退くことになりました。黒澤明監督の息子さんである黒澤久雄さんと仲が良かったこともあって、僕が黒澤フィルムスタジオのタレント育成部門「イエローキャブ」に参加することが決まったんです。

「1年でマネージャーが替わる」と聞かされていたけど、7人分も務めたことは僕の人生の誇り。あゆみさんも歳を重ねて性格も丸くなっていったし、もう誰がマネージャーを務めても大丈夫だろうという気持ちもあったんです。

ところが―あゆみさんのマネージャーを退いてしばらく経った頃、自宅の電話が鳴ったんです。

「野田ちゃん？」

あゆみさんからでした。

「もう一回、私のマネージャーをやってくれない？」

僕が退いた後、新しいマネージャーがついてもやっぱり続かなかったということは風の噂で聞いていた。でも、あゆみさんは詳しい事情を話さない。ごく簡潔に「またお願いできない？」と言うだけ。

このとき初めて、自分がいしだあゆみというスターから頼りにされていたのだと気が付きました。人を見抜く眼を持つ彼女に認められていたのだと思うと、本当に誇らしかった。だけど、彼女が自らの意思で歌手から俳優へとシフトしたように、僕も次に向かわなきゃいけない。

「すみません、あゆみさん。もうマネージャーはできないです。教えてもらったことを活かして、次のスターを生み出したいんです」

そう言って、断らざるを得なかった。それからは、あゆみさんと会うことはすっかりなくなりました。

それでも、あゆみさんがどんな活動をしているかは、マネージャーを辞めた後もずっと気になっていて……。

'81年、あゆみさんは高倉健さん主演の映画『駅 STATION』に出演し、健さんの元妻を演じました。健さんとの駅での別れのシーンは、いまも「史上最高の演技」と語り継がれています。いしださんはずっと無言。表情だけでつらい別れを表現する。あのシーンを観て、ぜひ若い人たちにも本物の演技というものを知ってほしいです。

いしださんは'82年に本作で「第5回日本アカデミー賞優秀助演女優賞」を、その翌年には『野獣刑事』『男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋』で「第6回日本アカデミー賞優秀主演女優賞」を受賞しました。さらに'87年には『火宅の人』で「第29回ブルーリボン賞主演女優賞」も受賞。数々の栄誉は、質にこだわり続けたいしだあゆみならではの結果ですよ。

きっと天国でも怒られるんだろうな

あゆみさんは、歌手としても俳優としても結果を残した本物のスターでした。周りの人には彼女の考えを理解できないところもあった。でもね、マネージャーって、「本物」が考えていることを理解するのが仕事なんです。昨今の芸能界は、タレントが独立したり、所属事務所とトラブルになったり、何かと騒がしいですよね。でも、マネージャーは、本当に彼や彼女の考えていることを理解しようとしたのかな？

想像力と我慢があれば、めちゃくちゃの中にも道理が通っていることに気が付いて、強固な関係を築いていくことができる。その二つが欠けているから、今は何をやってもすぐにやめてしまう人が増えているのかもしれないね。古臭い考えかもしれないけど、我慢するとその分、喜びや楽しみは増えるのにね。

最後に彼女に会ったのは6年ぐらい前のこと。事務所の前で出くわして。やっぱりミニクーパーに乗っていて、きれいだったな。美しかったな。そんなあゆみさんが、76歳で亡くなってしまった。僕はいま、79歳。そう遠くないうちにあの世で会うでしょう。

天国で会っても、僕は彼女の前で直立不動のまま。きっとあゆみさんから、

「野田ちゃん、遅い！ マネージャーがタレントを先に天国に来させてどうすんの！」

って怒られるだろうな（笑）。

「週刊現代」2025年09月15日号より

