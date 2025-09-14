攻撃の場面でサポーターのチャントが止まり、ブーイングに。マリノス守護神はどう受け止めた？「僕もビルドアップに参加して横パスだけじゃ…」
［J１第29節］横浜FM ０−３ 川崎／９月13日／日産スタジアム
９月13日に行なわれたJ１第29節で、17位の横浜F・マリノスは８位の川崎フロンターレとホームで対戦。開始４分に先制点を許すと、62分、90＋８分にもゴールを奪われ、０−３で敗れた。
横浜FMは残留争いの真っ只中。残り10試合のなかには、京都サンガF.C.や鹿島アントラーズ、柏レイソルといった優勝争いをしているチームとの対戦もある。さらに今節は“神奈川ダービー”。いろんな意味で川崎戦は勝利を掴みたいゲームであり、クラブも「横浜一丸 NISSAN DAY」として臨んだが、結果は３失点の完敗。試合後のサポーターからのブーイングは当然だろう。
横浜FMのGK朴一圭も、サポーターの怒りは「妥当だと思います」と述べ、次のように続ける。
「みんなが自信を持って臨んだゲームだし、“ここから行くんだ”っていう気持ちも強かった。残りの10試合をどういう姿勢で戦うか。それを示すうえでも良いきっかけになると思っていたので、この結果は悔しい」
川崎戦では試合中にも、珍しい一幕があった。78分を過ぎたあたりの、横浜の攻撃の場面。最終ラインでのビルドアップで、朴、角田涼太朗、ジェイソン・キニョーネスらがボールを回していた時に、横浜FMサポーターのチャントが止まり、ブーイングに変わったのだ。
無理にボールを追ってこないアウェーチームに対してなのか、それとも２点ビハインドの状況にも関わらず、ゴールへ向かう姿勢が感じられない横浜FMに対してなのか。どんな時でもチャントで後押しするトリコロールのサポーターだが、この時ばかりは個人的に後者だろうと思った。それには朴も「僕も感じていました」と同意する。
「０−２で負けているのに、僕もビルドアップに参加して横パスだけじゃ、それはそうですよね。（57分に鈴木冬一が一発レッドで退場して）10人だったし、ボールを簡単に失ってしまうと相手に時間を使われてしまうのが嫌だなっていうのもあって、チャレンジすることを選択肢から外してしまっていた部分があった。“勝つ気はあるのか”“何をやっているんだ”っていうブーイングだったと思う」
試合後、横浜FMサポーターはブーイングのあとに、大きな拍手で選手たちを鼓舞していた。その姿勢に応えるためにも、残り９試合で意地を見せてもらいたい。
取材・文●金子徹（サッカーダイジェスト編集部）
