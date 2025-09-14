「誰かがやる」ではすまされない！相続も介護も元気なうちにしなければならない本当の理由

前編記事『お金も家族の信頼も全部ゼロに…！ボケる前に絶対に相続をしなくてはいけないワケ』より続く。

勝手に財産を食いつぶす後見人たち

こうならないようにやっておきたいのが、家族信託だ。家族信託とは、老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付等の特定の目的のため、信頼できる家族や親族に資産を託す制度で、運用を監視する信託監督人も任意でつけられる。この制度については第2章で詳しく紹介する。

家族ではなく、プロの成年後見人に任せる上でも、きちんとした知識は必要だ。

そもそも成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の代わりに、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護などのサービスや施設入所に関する契約を結んだりする制度。家族や親族以外に、家庭裁判所から任命された弁護士や司法書士、NPO法人などが当たることもできる。

だが、後見人がプロだからといって安心はできない。近年、不正が頻発しているのだ。

'23年には、福岡のNPO法人元理事長が、後見人として財産管理していた2人の預金口座から1280万円を払い戻して横領した上、家裁に虚偽の報告をしていたとして有罪判決を受けた。

さらに昨年には、司法書士が3億円を私的流用したとして大問題となった。この人物は同時に10人以上の後見人を務めていたが、横領金はtotoや競馬に使われ、溶けて消えた。

後見人のずさんな対応

成年後見制度についての諸相談を請け負う「後見の杜」の主宰・宮内康二氏は言う。

「後見制度は本来、その対象が高齢者の場合、当人に代わって、後見人が当人の命と介護のためにお金を使ってあげましょう、という思想に基づいて生まれました。それがいつの間にか、ただの財産管理制度だと誤解されるようになり、現在、その立場を悪用した不適切な運用が引きも切らない状態なのです」

財産を保全すればいい、お金を減らさないのが仕事と言い、当人の健康面に関してずさんな対応をする後見人は多い。

基本的に後見人の報酬は被後見人の管理財産額に左右される。そのため、医療費がかかると儲けが減るばかりか、手続き自体を面倒臭がる不届きものの後見人もいる。その結果、本人の望む医療や介護を受けさせずに放置して病状が悪化してしまい、命を落とす事態まで発生している。

東京都の斎藤恭介さん（仮名・79歳）は、幸い死には至らなかったが、後見人の弁護士に本意でない青梅の格安施設に入居させられてしまった。不平を言うと、そのつど相談なく転居させられるが、どこも恭介さんには合わず、最後は青森の施設にとばされてしまった。家族もおらず、縁もゆかりもない雪国で寂しく暮らす恭介さんの裏で、後見人が施設への紹介料をせしめていたという。

認知症になる前に、財産を適切に管理・利用して、自分らしい生活を維持するために働いてくれる人を普段から見つけておかないと、人生最期に思わぬ地獄に遭いかねない。

「週刊現代」2025年09月15日号より

