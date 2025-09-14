業界３位の資さんうどん、ついに「はなまる超え」も見えてきた…！100店舗も間近、すかいらーくの”救世主”となりえたワケ

北九州発祥のうどんチェーン店「資さんうどん」の勢いが留まることを知らない。1府1都15県に87店舗（9月12日時点）を構える同チェーンだが、直近では今年9月に千葉県に2店舗、大阪府に1店舗、10月には埼玉県に1店舗と、出店ペースを加速させている。

特筆すべきは、一連の新店舗がどこもかしこも“大行列”を形成するほど人気という点。24時間営業ながら、早朝でも深夜でも行列が絶えないほどだという。

うどんチェーン店の勢力図といえば、1位の「丸亀製麺」、2位の「はなまるうどん」の《二強対決》という構図が良く知られている。ただし、丸亀製麺がはなまるうどんに対して、店舗数は2倍以上、売り上げは4倍以上と、どちらかといえば《丸亀一強、後塵を拝すはなまる》というのが正確かもしれない。

だが、この構図は間もなく一変するかもしれない。「資さんうどんがはなまるうどんを超える」――。そんなシナリオも現実味を帯びつつあるようだ。

すかいらーくの好業績を大きく後押し

まずは、資さんうどんを傘下に置く、すかいらーくホールディングスの足元の業績から同チェーンの好調ぶりを紐解いていく。

すかいらーくHDの2025年上半期（1月〜6月）連結決算は、売上高にあたる売上収益は15%増の2209億円、営業利益は16%増の139億円と、過去最高を更新する形となった。また8月の月次情報でも、傘下チェーンの全店売上は前年比15.6％増と大きく伸ばしている。

一連の好調の要因として、既存店の好調やコスト改善効果も挙げられる中、注目したのが、営業利益を6億円も押し上げた資さんうどんの存在感だ。

すかいらーくHDは、前期に資さんうどんの運営会社を取得価格240億円で買収したわけだが、この金額は当時の同社の純資産の約8倍にあたる。本当に金額に見合った効果が得られるのかといった批判も集めつつ、将来価値を高く評価しての買収だったわけだが、結果としてこの決断は正解だったと言っていいだろう。

今年度の資さんうどんの出店は、新規出店と他業態からの転換で21店舗のオープンを予定している。さらに2026年には50店舗、2027年以降は年間100店ペースで出店する計画だという。

この驚異的な出店スピードに関して、ライバルとなる「丸亀製麺」、そして「はなまるうどん」の出店状況はどうだろうか。

４年後に「はなまる」を超える可能性十分

まずは、もはやうどんチェーン業界において一強体制を形成している絶対王者、丸亀製麺の店舗数を見ていこう。

運営会社のトリドールホールディングスが公表している月次売上高レポートによれば、36期（2026年3月期）8月の既存店店舗数は820、全店店舗数は871を数えている。数が数だけに新規出店自体はそれほど多くはないが、それでも月次ペースでまったく店舗数を減らすことがないことからも、その盤石さがうかがい知れる。

一方、長きにわたって2番手に甘んじている、はなまるうどんはどうだろうか。運営会社の吉野家ホールディングスが公表しているグループ店舗数一覧によれば、2025年1月の418店舗から、月次ペースで店舗の微増と微減を繰り返し、直近8月は418店舗と、まったく変わっていない状況だ。

ここで注目したいのが、吉野家ホールディングスが2025年2月期の経営戦略において「はなまるうどんの出店数を強化する」姿勢を示していた点だ。この背景には、同チェーンが2020年以降に実施してきた大規模な不採算店舗の閉鎖に目途がついたことで、あらためて攻めに転じる用意が整ったことがある。

ところが、実際にはピーク期の約500店舗を超すどころか、店舗数を増やすことができない現状にあえいでいる、というわけだ。

仮にはなまるうどんが今の状況に甘んじ、かつ資さんうどんが前述のペースで新規出店を続けたらどうなるのか――。計算上、遅くとも4年後の2029年には、資さんうどんが店舗数で業界2位に躍り出る可能性も十分ありえる。

つづく【後編記事】『《福岡うどんが讃岐うどんを駆逐する日》話題性だけじゃない「資さんうどん」の躍進を支える３つの要因』では、“はなまる超え”も可能にする、資さんうどんの「強さ」にフォーカスしていく。

